بايدن في وارسو يتحدث عن "المادة المقدسة" للناتو

قال الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره البولندي أندري دودا خلال زيارة إلى وارسو، السبت، إن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك "واجبًا مقدسًا".

وقال بايدن لدودا: "يمكنكم الاعتماد على ذلك... من أجل حريّتكم وحريّتنا"، فيما قال الرئيس البولندي إن مواطنيه يشعرون "بتهديد كبير" من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الأميركي محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في فندق ماريوت في وسط وارسو خلال لقاء جمعهما مع نظيريهما الأميركيين.

وجلس بايدن في هذا اللقاء الأول مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء الاجتياح الروسي، إلى طاولة بجانب وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن، مقابل وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إلى أن الوزراء الأربعة "تحدثوا بشأن نتائج القمة الاستثنائية لحلف شمال الأطلسي في 24 مارس في بروكسل والتزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وتابع في بيان أن بلينكن وأوستن "وعدا بتقديم دعم مستمرّ للاستجابة للحاجات الانسانية والأمنية والاقتصادية لأوكرانيا فيما دخل الاجتياح الواسع النطاق للرئيس بوتن شهره الثاني".

وكان بايدن قد التقى وزير الخارجية الأوكراني في واشنطن في 22 فبراير، أي قبل يومين من بداية الاجتياح. والتقى بعدها كوليبا في بولندا عند الحدود الأوكرانية في 5 مارس.

وصل بايدن إلى بولندا، الجمعة، بعد سلسلة من الاجتماعات الدولية في بروكسل، وبدأ محادثاته مع نظيره البولندي أندريه دودا ظهر السبت.

ومن المقرر أن يلتقي لاجئين أوكرانيين في مركز استقبال أقيم في ملعب وطني في وارسو، على أن يلقي كلمة في نهاية فترة ما بعد الظهر في القصر الملكي في وارسو، قبل أن يعود إلى واشنطن.