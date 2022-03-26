نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الساعة في لبنان 2022 بدء العمل بالتوقيت الصيفي لبنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الساعة في لبنان 2022، يطرح العديد من المواطنين اللبنانيين استفسار متى تقديم الساعة في لبنان. فهم يرغبون في التعرف بشكل دقيق على موعد تقديم الساعة في لبنان. ومن الجدير بالذكر أنه هناك بعض الدول العربية التي يتم فيها إجراء تغيير على الساعة تزامنا مع انتهاء فصل الشتاء أو انتهاء فصل الصيف. لذلك يرغب الناس في معرفة تفاصيل تأخير الساعة في لبنان أو تقديمها، ومن بين الدول العربية التي يتم فيها إجراء تغييرات نذكر لكم فلسطين وسوريا ولبنان. وتجدر الإشارة لمن يستعلمون عن تقديم الساعة في لبنان بأن رئيس الوزراء قد أعلن عن القيام بتقديم الساعة. وهذا نظرا للتغيير في التوقيت الصيفي، إذ تمّ التقديم بساعة واحدة في بعض الدول العربية بداية من منتصف ليلة 26 و 27 آذار 2022. وسنجيب في مقالنا عن سؤال متى يتم تقديم الساعة في لبنان، تابعونا.

تقديم الساعة في لبنان 2022

يرغب العديد من مواطني الأردن عن تفاصيل موضوع تقديم الساعة في لبنان 2022. ولذلك شاع سؤال واحد بين الكثير من الناس في الأيام الأخيرة تزامنا مع انتهاء الشتاء، وهو متى تقديم الساعة في لبنان. وسيتم تغيير الوقت الصيفي بشكل رسمي، وهذا بعد أن تم الإعلان عن تقديم الساعة في لبنان، إذ سيتم التقديم لساعة واحدة فقط وهذا في معظم الدول العربية.

موعد تقديم الساعة في لبنان

تجدر الإشارة لمن يطرحون سؤال متى تقديم الساعة في لبنان 2022. بأنّ ذلك سيكون ابتداء من تاريخ منتصف ليلة السادس والعشرين من شهر مارس. والسابع والعشرين من شهر آذار لسنة 2022، والانطلاق الفعلي لتغيير الساعة في لبنان سيكون بداية من يوم الأحد 27 آذار. إذ سيتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00. مع العلم بأنه سيتم العمل بهذا التوقيت لفترة ستدوم لستة أشهر كاملة، وبعد مضيها ستكون العودة إلى التوقيت الشتوي.

تجدر الإشارة إلى أنّ العمل بالتوقيت الصيفي والتبديل بين النظامين الشتوي والصيفي جاء كتنفيذ لقرار مجلس الوزراء لبنان في سنة 2013. ومن خلاله تمّ الإعلان على أنّ العمل ببدء التوقيت الشتوي سيكون من آخر يوم جمعة في شهر تشرين الأول في كل سنة ميلادية. وبالنسبة لمن يتساءل متى يتم تقديم الساعة في لبنان فسيكون في فجر يوم الأحد 27 مارس. وسيتم تقديم ساعة لتصبح الساعة الواحدة.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع تقديم الساعة في لبنان 2022. كما قمنا بالإجابة بشكل دقيق عن سؤال متى تقديم الساعة في لبنان. والذي سيكون بداية من فجر يوم الأحد في السابع والعشرين من الشهر الحالي (مارس). وبهذا نكون قد أجبنا عن استفسار بحث عنه الكثير من اللبنانيين. وهو متى يتم تقديم الساعة في لبنان وذكرنا لكم بدقة حسب ما وردنا موعد تقديم الساعة في لبنان.