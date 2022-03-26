عاجل.. روسيا تعلن ضبط مركز أوكرانى تحت الأرض واستسلام 61 عسكريا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها تمكنت من السيطرة على مركز قيادة عسكرى أوكرانى تحت الأرض، لافتة إلى أن المركز كان محميًا ومحصنًا، ويقع فى بلدة نيكولايفكا بضواحى كييف.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال بيان الجيش الروسى، إن 61 عسكريًا أوكرانيًا، كانوا فى المركز، واستسلموا طوعًا للقوات الروسية، لافتًا إلى أن أكثر من نصفهم من كبار الضباط فى القوات المسلحة الأوكرانية. وقال البيان الروسى إن العسكريين الأوكرانيين ألقوا أسلحتهم بشكل جماعى، بسبب النقص الحاد فى العتاد والذخيرة والطعام. وأضاف البيان أنه تم إجلاء جميع الأفراد العسكريين الذين ألقوا أسلحتهم، وتم تزويدهم بالمساعدة الطبية فى حالات الحاجة لذلك، كما تم تزويد جميع الذين استسلموا بالطعام.

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