تظاهرات ضد طالبان بعد حرمان الفتيات من حق التعليم

ووفقًا لتقارير نشرتها وسائل إعلام محلية، خرجت العشرات من النساء، بصحبة فتيات يرتدين الزى المدرسى ويحملن كتبا مدرسية، يطالبن بحقوقهن فى الدراسة والعمل بأفغانستان، مطالبين بإعادة فتح مدارس البنات بجميع أنحاء البلاد.
وقالت إحدى المنظمات، إن المسيرة بدأت أمام وزارة التعليم فى العاصمة كابول، وانتهت بشكل سلمى.
فيما تشير التقارير إلى أن أكثر من مليون فتاة أفغانية استعدت، يوم الأربعاء الماضى، للعودة إلى المدارس، إلا أن سلطات طالبان المتطرفة قامت بإبعادهن وألغت قرارها بإعادة فتح المدارس للفتيات فى اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ القرار.
ولم تعلن طالبان عن مبرراتها للتحول عن قرارها بإعادة فتح المدارس للفتيات، مما أثار احتجاجات نسائية ضد القرار الذى يحرم مليون فتاة أفغانية من حقهن فى التعليم. فيما طالبت منظمات دولية حركة طالبان بإعادة النظر فى قرارها سريعًا.
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