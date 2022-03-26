الرئيس الأوكرانى: روسيا تخيفنا باستخدام النووى

جدة - نرمين السيد - اعتبر الرئيس الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، اليوم السبت، أن تهديد روسيا باستخدام السلاح النووى يشجع على حيازة هذه الأسلحة، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، جاءت تصريحات زيلينسكى خلال خطاب بثه عبر الفيديو فى اليوم الأول من مؤتمر سياسى فى الدوحة اليوم السبت، قائلاً: "يتفاخرون بأنهم يستطيعون التدمير بالأسلحة النووية، ليس فقط بلدا معينًا، ولكن الكوكب بأسره". وتابع زيلينسكى: "إنهم يخيفوننا باستخدام الأسلحة النووية"، لافتًا إلى أنه "فى التسعينيات، تخلت أوكرانيا عن ثالث أكبر مخزون نووى فى العالم، ومقابل ذلك تلقت بلادنا ضمانات شملت روسيا". وأضاف: "الخلاصة هى أن الجميع بحاجة إلى أسلحة نووية لحماية أنفسهم من الغزو الذى يشكل خطورة كبيرة على الجميع".

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