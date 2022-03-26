نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وتغيرات الدولار خلال الأيام السابقة في المقال التالي
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وكل التغيرات في الأيام السابق وكل ما تريد معرفتة يوم الاحد السابق موافق ليوم 20/3/2022 ارتفع سعر الدولار حتى وصل الى 15.74 وارتفع أكثر يوم 21/3/2022 حتى انه وصل الى 18.22 ويوم 22/3/2022 حتى انه وصل الى 18.54 انخفض يوم 23/3/2022 حتى انه وصل الى 18.37 انخفض أكثر يوم 24/3/2022 حتى انه وصل الى 18.33 ارتفع يوم 25/3/2022 حتى انه وصل الى 18.50 ثبت اليوم بتاريخ 26/3/2022 حتى انه وصل الى 18.50 واليكم سعر دولار اليوم في البنوك المصرية بالتفاصيل
سعر الدولار في البنوك المصرية وجميع العملات
سعر العملات في بنك مصر :
سعر الدولار في البنك الأهلى وجميع العملات :
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي وجميع العملات :
|U.A.E Dirham
|4.914
|5.0041
|Swiss Franc
|19.5571
|19.7698
|Euro
|20.0586
|20.2419
|Pound Sterling
|24.0528
|24.2855
|Kuwait Dinars
|57.5195
|63.2845
|Saudi Riyal
|4.7481
|4.9083
|US Dollar
|18.28
|18.38
سعر الدولار وجميع العملات في بنك المصرية QNB أسعار العملات للتحويلات مقابل الجنية 24/03/2022
|سعر البيع نقدا
|سعر الشراء نقدا
|الرمز
|18.3600
|18.2600
|USD
|4.9988
|4.9714
|AED
|13.7718
|13.6366
|AUD
|14.6225
|14.5105
|CAD
|19.7483
|19.5357
|CHF
|2.7183
|2.6933
|DKK
|20.2199
|20.0367
|EUR
|24.2591
|24.0265
|GBP
|0.1518
|0.1500
|JPY
|60.3848
|60.0362
|KWD
|5.0055
|4.9918
|QAR
|4.8944
|4.8671
|SAR
|1.9549
|1.9280
|SEK
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية َQNB وأسعار العملات للبنكنوت مقابل الجنية 24/03/2022
|سعر البيع نقدا
|سعر الشراء نقدا
|الرمز
|18.3600
|18.2600
|USD
|4.9988
|4.9552
|AED
|13.7718
|13.6366
|AUD
|48.6977
|47.2934
|BHD
|14.6225
|14.5105
|CAD
|19.7483
|19.5357
|CHF
|2.7183
|2.6933
|DKK
|20.2199
|20.0367
|EUR
|24.2591
|24.0265
|GBP
|0.1518
|0.1500
|JPY
|60.3650
|56.7886
|KWD
|5.0055
|4.6463
|QAR
|4.8944
|4.8179
|SAR
|1.9549
|1.9280
|SEK
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