سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وتغيرات الدولار خلال الأيام السابقة

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وكل التغيرات في الأيام السابق وكل ما تريد معرفتة يوم الاحد السابق موافق ليوم 20/3/2022 ارتفع سعر الدولار حتى وصل الى 15.74 وارتفع أكثر يوم 21/3/2022 حتى انه وصل الى 18.22 ويوم 22/3/2022 حتى انه وصل الى 18.54 انخفض يوم 23/3/2022 حتى انه وصل الى 18.37 انخفض أكثر يوم 24/3/2022 حتى انه وصل الى 18.33 ارتفع يوم 25/3/2022 حتى انه وصل الى 18.50 ثبت اليوم بتاريخ 26/3/2022 حتى انه وصل الى 18.50 واليكم سعر دولار اليوم في البنوك المصرية بالتفاصيل

سعر الدولار في البنوك المصرية وجميع العملات

سعر العملات في بنك مصر :

سعر الدولار في البنك الأهلى وجميع العملات :

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي وجميع العملات :

U.A.E Dirham 4.914 5.0041 Swiss Franc 19.5571 19.7698 Euro 20.0586 20.2419 Pound Sterling 24.0528 24.2855 Kuwait Dinars 57.5195 63.2845 Saudi Riyal 4.7481 4.9083 US Dollar 18.28 18.38

سعر الدولار وجميع العملات في بنك المصرية QNB أسعار العملات للتحويلات مقابل الجنية 24/03/2022

سعر البيع نقدا سعر الشراء نقدا الرمز 18.3600 18.2600 USD 4.9988 4.9714 AED 13.7718 13.6366 AUD 14.6225 14.5105 CAD 19.7483 19.5357 CHF 2.7183 2.6933 DKK 20.2199 20.0367 EUR 24.2591 24.0265 GBP 0.1518 0.1500 JPY 60.3848 60.0362 KWD 5.0055 4.9918 QAR 4.8944 4.8671 SAR 1.9549 1.9280 SEK

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية َQNB وأسعار العملات للبنكنوت مقابل الجنية 24/03/2022