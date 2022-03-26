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سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وتغيرات الدولار خلال الأيام السابقة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وتغيرات الدولار خلال الأيام السابقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وتغيرات الدولار خلال الأيام السابقة - ثقفني

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية وكل التغيرات في الأيام السابق وكل ما تريد معرفتة يوم الاحد السابق موافق ليوم 20/3/2022 ارتفع سعر الدولار حتى وصل الى  15.74 وارتفع أكثر يوم 21/3/2022 حتى انه وصل الى 18.22 ويوم 22/3/2022 حتى انه وصل الى 18.54 انخفض يوم 23/3/2022 حتى انه وصل الى 18.37  انخفض أكثر  يوم 24/3/2022 حتى انه وصل الى 18.33  ارتفع يوم 25/3/2022 حتى انه وصل الى 18.50 ثبت اليوم بتاريخ 26/3/2022 حتى انه وصل الى 18.50  واليكم سعر دولار اليوم في البنوك المصرية بالتفاصيل 

سعر الدولار في البنوك المصرية وجميع العملات

سعر العملات في بنك مصر :

سعر الدولار في البنك الأهلى وجميع العملات :

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي وجميع العملات :

U.A.E Dirham 4.914 5.0041
Swiss Franc 19.5571 19.7698
Euro 20.0586 20.2419
Pound Sterling 24.0528 24.2855
Kuwait Dinars 57.5195 63.2845
Saudi Riyal 4.7481 4.9083
US Dollar 18.28 18.38

 

سعر الدولار وجميع العملات في بنك المصرية QNB أسعار العملات للتحويلات مقابل الجنية 24/03/2022

سعر البيع نقدا سعر الشراء نقدا الرمز
18.3600 18.2600 USD
4.9988 4.9714 AED
13.7718 13.6366 AUD
14.6225 14.5105 CAD
19.7483 19.5357 CHF
2.7183 2.6933 DKK
20.2199 20.0367 EUR
24.2591 24.0265 GBP
0.1518 0.1500 JPY
60.3848 60.0362 KWD
5.0055 4.9918 QAR
4.8944 4.8671 SAR
1.9549 1.9280 SEK

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية َQNB وأسعار العملات للبنكنوت مقابل الجنية 24/03/2022

سعر البيع نقدا سعر الشراء نقدا الرمز
18.3600 18.2600 USD
4.9988 4.9552 AED
13.7718 13.6366 AUD
48.6977 47.2934 BHD
14.6225 14.5105 CAD
19.7483 19.5357 CHF
2.7183 2.6933 DKK
20.2199 20.0367 EUR
24.2591 24.0265 GBP
0.1518 0.1500 JPY
60.3650 56.7886 KWD
5.0055 4.6463 QAR
4.8944 4.8179 SAR
1.9549 1.9280 SEK

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