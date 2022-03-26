نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم حرس الحدود 1443 للنساء جندي الأحد 27\03\2022 تقديم جندي نساء jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم حرس الحدود 1443 للنساء على رتبة جندي، يستقبل طلبات النساء الراغبات في الالتحاق بوظائف حرس الحدود نساء 1443، فقد قامت المديرية العامة لحرس ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بفتح باب القبول في تجنيد المديرية العامة لحرس الحدود 1443 للنساء على رتبة جندي، وقامت المديرية العامة بوضع الشروط والضوابط والمعايير التي سوف يتم من خلالها اختيار وانتقاء والمفاضلة بين المتقدمات.

تجنيد حرس الحدود نساء 1443 يتم من خلال التسجيل الإلكتروني عبر منصة أبشر للتوظيف jobs.sa، لذلك يجب على النساء الراغبات في التسجيل سرعة التقديم في الموعد المحدد، وسوف يتم استبعاد أي طلبات تأتي قبل أو بعد الموعد المحدد، وعلى النساء الراغبات في التسجيل قراءة الشروط جيداً قبل الشروع في التقديم، مع تحضير كافة المستندات المطلوب رفعها في استمارة التسجيل الإلكترونية.

كما يجب تعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية بكل دقة وببيانات صحيحة وسليمة حتى لا يتم استبعاد الطلب، ويتم التدقيق والفرز للطلبات من قبل اللجنة المختصة بقبول الطلبات، وتقع مسؤولية صحة البيانات والمستندات على مقدم الطلب، ومن المقرر أن يتم اختيار من تتوافر فيهن الشروط قبول مبدئي وليس نهائي، ولكي يصبح القبول نهائي يستلزم اجتياز الاختبار الموضوع والمقابلة الشخصية ومطابقة المستندات.

رابط تقديم حرس الحدود 1443 للنساء

الدخول مباشرةً على رابط أبشر للتوظيف jobs.sa.

بعد الدخول يتم الضغط على أيقونة “الوظائف المتاحة”.

اختيار رقم الوظيفة واسم الوظيفة “تقديم حرس الحدود نساء 1443”.

يجب إدخال جميع البيانات المطلوبة واتباع الخطوات حتى يتم التسجيل بنجاح.

بعد إدخال البيانات والانتهاء من جميع الخطوات يتم التأكد من صحتها وفي النهاية النقر على “تقديم الطلب”.

مرفق فيديوا يوضح طريقة التسجيل بالتفصيل.

الشروط المطلوبة في جندي نساء المديرية العامة لحرس الحدود

يجب أن يكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ باستثناء من نشأت مع والدها خارج المملكة أثناء الخدمة. يشترط أن تكون حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها في إي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية وقت التقديم. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية. معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من قبل وزارة التعليم.

موعد تقديم حرس الحدود 1443 نساء

يبدأ التقديم يوم الأحد في العاشرة صباحاً 24\08\1443 الموافق 27\03\2022، وينتهي التقديم يوم الخميس العاشرة صباحاً 28\08\1443 الموافق 27\03\2022.