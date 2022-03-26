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عمر شويل - جدة بعد أن أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي مؤخراً عن بدء فتح أبواب التسجيل وقبول بعض المقاعد الشاغرة، لتوفير 1443 جندياً من الحرس الوطني السعودي لأجلكم فقط، رتب العسكريين المذكورين، وكذلك وضع بعض الضوابط والشروط التي يجب على الأفراد الراغبين في المشاركة في هذه الوكالة الوطنية استيفاؤها، وللتعرف على المزيد من المعلومات حول رابط تقديم الحرس الوطني 1443 جندي، تابع هذا المقال.

رابط تقديم الحرس الوطني 1443 جندي

يمكن للحرس الوطني السعودي التقدم لشغل المقاعد الشاغرة المتاحة برتبة عسكريين من خلال التسجيل الإلكتروني للمتقدم من خلال الحرس الوطني أو بوابة جامعة الملك خالد، وللمتقدم حساب على منصة أبشر.

هناك تناقض أبرزته الوزارة في الرسالة التي مفادها أن البيانات الشخصية التي يطلبها مقدم الطلب يجب إدخالها بشكل صحيح.

وفقًا لما هو وارد في الوثيقة الرسمية على الخدمة الإلكترونية أو منصة وصول محلية واحدة، إذا كان الأمر كذلك، فسيكون مقدم الطلب طرد على الفور.

بدخولك الموقع الرسمي للحرس الوطني السعودي، فإن الموعد المحدد لقبول وفتح باب تسجيل وضعية الحرس الوطني في رتبة جنود سيبدأ يوم الأحد الموافق 7 مارس 2022.

الحرس الوطني السعودي يمكنك الوصول إليه مباشرة من هذا الرابط.

كيفية التقديم في وظائف الحرس الوطني 1443

أوضحت وزارة الحرس الوطني السعودي أنه من الممكن التقدم بطلب للحصول على رتبة عسكرية معلنة إلكترونياً داخل الوزارة باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الأمن السعودية على الإنترنت، والذي يمكن الوصول إليه مباشرة من هذا الرابط (وزارة الحرس الوطني السعودي). في القائمة الرئيسية للموقع، انقر فوق أيقونة (خدمة إلكترونية). ثم انقر فوق أيقونة (الموافقة والتسجيل). سيتم نقلك إلى صفحة جديدة تحتوي على الشروط المطلوبة لتسجيل عملك لدى الحرس الوطني السعودي. اقرأ الشروط بعناية وأدخل رقم التعريف القومي الخاص بك وتاريخ ميلاد مقدم الطلب في التقويم الإسلامي. ثم انقر على أيقونة (أقر بمطابقة جميع الشروط المذكورة بالأعلى مع العلم أن التحديث لا يعني القبول واستعدادي للتعيين في أي من مناطق المملكة العربية السعودية). ستحال إلى علامة التبويب (التسجيل في الحرس الوطني). ثم انقر على أيقونة (تسجيل طلب جديد). عندما يتم تغيير الطلب، يتم الضغط على الزر (تغيير الطلب السابق). أدخل البيانات المطلوبة في طلب التسجيل وتأكد من صحتها واتساقها مع البيانات الرسمية. ثم انقر فوق الزر (إرسال). تم إرسال الطلب بنجاح.

من المهم ملاحظة أنه سيتم نشر نتائج تجنيد الحرس الوطني على موقع القبول والتسجيل.