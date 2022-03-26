نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج تمويل البنك السعودي الفرنسي بصيغة التورق 2022 في المقال التالي

تمويل البنك السعودي الفرنسي ، منتج تمويل التورق الذي يقدمه البنك الفرنسي السعودي للأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يقدم البنك مجموعة من المزايا المصاحبة للتمويل ، بالإضافة إلى مجموعة من المستندات اللازمة قبل التقدم للحصول على التمويل ، بالإضافة إلى معلومات تفصيلية تحدد أحدها. ومن أهم مزايا التمويل الشخصي مراعاة الشريعة الإسلامية ومبادئها ، باستثناء إمكانية إعادة التمويل بعد دفع نسبة معينة من منتجات التمويل الشخصي الحالية ، والعديد من المزايا والأمثلة الأخرى. تمويل البنك السعودي الفرنسي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمتها

تمويل شخصي يصل إلى 1.5 مليون ريال سعودي

يصل إلى 1.5 مليون ريال سعودي سيتم سداد الأقساط التي ينشئها العميل على مدى 5 سنوات

ويغفر هذا المبلغ تلقائيا إذا مات الوريث بارك الله فيكم

إمكانية إعادة التمويل بعد سداد 20٪ من إجمالي مبلغ التمويل

رسوم إدارية تصل إلى 1٪ من مبلغ التمويل الأصلي

يوفر القدرة على شراء الديون من البنوك الأخرى. مستندات تمويل الأفراد بالتورق يجب إحضار مجموعة من المستندات ، بما في ذلك خطاب تعريف المعاش من جهة العمل

تحويلات الراتب الصادرة من صاحب العمل

أصل بطاقة الرقم القومي للسعوديين

كشف حساب بنكي من البنك الجاري للعميل

مطلوب حساب جاري للوصول إلى منتجات التمويل الشخصي

سيبدأ معدل النسبة المئوية السنوية 4.67٪ شاملاً العمولات وجميع الرسوم المرتبطة بها. رابط التسجيل على التمويل الشخصي يمكن الاطلاع على تفاصيل تمويل التورق عن طريق رابط البنك السعودي الفرنسي ، ومن ناحية أخرى يقدم البنك عدة أمثلة لأسعار تكلفة الأجل المرتبطة بالمنتج ، بدءًا من عام واحد وحتى 5 سنوات ، وإليك مثال على التمويل الشخصي: المثال الأول تمويل يصل إلى 125 ألف ريال يتم تجديده على أقساط حتى 5 سنوات بفائدة سنوية 6.66٪ بحيث يكون القسط الشهري 2.343 ريال سعودي. المثال الثاني 125،000 ريال سعودي لمدة ثلاث سنوات مع معدل فائدة سنوي مرتفع 5.56٪ بحيث يدفع العميل 3.732 ريال سعودي شهريًا على أقساط. المثال الأخير 125،000 ريال سعودي ، ومجموع فترة التمويل والسداد سنة واحدة ، ومعدل الفائدة السنوي 5.27٪ ، فتبلغ قيمة القسط الشهري للعميل 10،677 ريال سعودي. عمر شويل - جدة منتج تمويل البنك السعودي الفرنسي بصيغة التورق 2022 - ثقفني

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