حشرات صغيرة تسببها.. حمى قاتلة تصيب امرأة بريطانية

ذكرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، أنه تم تشخيص امرأة بريطانية بحمى "القرم والكونغو" النزفية، بعد سفرها إلى آسيا الوسطى.
هذه الحمى هي مرض فيروسي ينتقل عادة عن طريق حشرات القراد وحيوانات الماشية في البلدان التي يتوطن فيها المرض.
وهذه هي الحالة الثالثة فقط منذ عام 2012 التي يتم رصدها في بريطانيا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقالت كبيرة المستشارين الطبيين في بريطانيا، سوزان هوبكنز، إن الفيروس "لا ينتشر بسهولة بين الناس والمخاطر العامة على العامة منخفضة للغاية".
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يموت حوالي 30 بالمئة من المرضى بهذه الحمى، عادة في الأسبوع الثاني من الإصابة.
وتظهر الأعراض بشكل مفاجئ وتشمل الحمى وآلام العضلات والدوخة وتقلبات المزاج والارتباك والنزيف في العين والجلد من بين قائمة أخرى.
وتعتبر حشرات قراد الهيالوما الناقل الرئيسي للحمى، ويوجد في شمال إفريقيا وآسيا وجنوب وشرق أوروبا.
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