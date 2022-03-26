كشف حقيقة غياب الونش أمام السنغال.. و"عنصرية" الفيفا

خرج المنتخب المصري بانتصار مهم على نظيره السنغالي، في ذهاب المواجهة المؤهلة لكأس العالم 2022، لكنه خسر أهم أعمدة الدفاع.

وحقق "الفراعنة" الانتصار بنتيجة 1-0، لكنهم سيواجهون السنغال في داكار، الثلاثاء، دون "صخرة الدفاع" محمود حمدي "الونش" بسبب بطاقة صفراء.

وحصل الونش على البطاقة الصفراء، في الدقيقة 31، أمام السنغال، مما يعني غيابه عن لقاء الإياب، وفقا لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وقال مدرب المنتخب المصري، كارلوس كيروش، إن إدارة المنتخب "ستدرس الموقف بشأن إيقاف الونش"، من دون أن يوضح ما يمكن دراسته.

الونش موقوف

ووفقا للائحة الفيفا المخصصة لتصفيات كأس العالم 2022، فإن أي لاعب يحصل على بطاقتين صفراويتين، في التصفيات، يحرم من المباراة الثالثة في التصفيات، ولا فرق بين دور أول أو دور إقصائي.

موقف الإيقاف الحالي، حصل مع الونش نفسه، في دور المجموعات، حيث حصل على بطاقة صفراء أمام أنغولا في القاهرة ثم بطاقة صفراء ثانية أمام ليبيا في بنغازي، فغاب بعدها عن لقاء مصر وأنغولا في لواندا.

لذلك مما لا شك فيه، فإن الونش سيغيب عن لقاء الإياب أمام السنغال، فقد حصل على بطاقة صفراء أمام الغابون، في القاهرة، في آخر مباريات دور المجموعات ثم بطاقة صفراء ثانية مساء الجمعة أمام السنغال.

عنصرية الفيفا

وفي سياق آخر، وافق الفيفا على إلغاء البطاقات الصفراء جميعها، قبل المباريات الحاسمة، في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022.

مما يعني أن المنتخبات التي ستخوض المباريات الحاسمة، مثل البرتغال ومقدونيا الشمالية، ستخوض المباراة الفاصلة دون غيابات.

هذا القرار جاء لأن الفيفا أراد منح فرصة اللعب في المباريات الفاصلة، للمنتخبات الأوروبية، بكامل نجومهم.

ولكن هذا الأمر لم يتحقق مع "القارة السمراء"، حيث قرر الفيفا إبقاء قانون البطاقات الصفراء، في الدور الحاسم، وعدم شطبها بعد المجموعات، مما مهد لوقوع مصر في "الموقف الصعب".

وكإجراء احتياطي، قرر منتخب مصر استدعاء مدافع النادي الأهلي رامي ربيعة ومدافع بيراميدز علي جبر، لقائمته المسافرة إلى السنغال لخوض موقعة الإياب، وتعويض الموقوف الونش وزميله المصاب محمد عبد المنعم.