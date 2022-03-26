شويجو: الحفاظ على استعداد قوات روسيا النووية للقتال أولوية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدفاع الروسى، سيرجى شويجو، اليوم السبت، أن الأولوية فى روسيا الآن هى الحفاظ على الاستعداد القتالى للقوات النووية الاستراتيجية، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، منذ قليل.





وأشار شويجو، خلال ترؤسه لاجتماع عمل لقيادة وزارة الدفاع الروسية، إلى اتصالات مع وزارة المالية بشأن التزامات الميزانية، وتنفيذ طلبية الدفاع الحكومية، مؤكدًا أن طلبية الدفاع الحكومية يجرى تنفيذها وفقا للخطة المحددة رغم كل الصعوبات الحالية.

وقال وزير الدفاع الروسى إنه على الرغم من العقوبات ضد روسيا، فإن مستوى إبرام العقود الحكومية يبلغ 85%، وسيكتمل هذا العمل بالكامل فى أبريل.

وأشار شويجو إلى أنه يتم إعطاء "الأولوية للأسلحة طويلة المدى وعالية الدقة والمعدات الجوية"، مضيفًا أن الحفاظ على الاستعداد القتالى للقوات النووية الاستراتيجية يمثل أولوية أيضا.

كما شدد شويجو على أهمية المحافظة على الوتيرة المحددة لتسليم أسلحة متطورة إلى القوات هذا العام، رغم تنفيذ العملية العسكرية فى أوكرانيا، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن وزارة الدفاع تفى بكامل التزاماتها الاجتماعية تجاه العسكريين.