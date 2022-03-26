نشرت وزارة الدفاع الروسية، السبت، شريط فيديو يظهر ما قالت إنهم 61 عسكريا أوكرانيا استسلموا قرب العاصمة كييف.

وقالت الدفاع الروسية إن العسكريين الأوكرانيين استسلموا في منطقة نيكولايفكا، إحدى ضواحي كييف. وأكدت أن نصف العسكريين الذين "استسلموا طواعية" للجيش الروسي، يحملون رتبا عالية في جيش أوكرانيا. وذكرت أن هؤلاء الجنود قرروا إلقاء السلاح، بسبب النقص الحاد في العتاد والذخيرة وحتى الطعام. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه جرى نقل الجنود المستسلمين إلى خارج منطقة القتال، حيث جرى تقديم الرعاية الصحية والطعام لهم. وأظهر الفيديو جنودا روس وهم يوثقون أيدي الجنود الأوكرانيين المصطفين بالأصفاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تنشر فيديو استسلام جنود أوكرانيين قرب كييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.