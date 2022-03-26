دعم الكهرباء في الاردن 2022 عبر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية kahraba gov jo

وجدنا في الآونة الأخيرة بأن هناك حرص واضح من الحكومة الأردنية بمساعدة المواطن الأردني الغير قادر على سداد فواتير الكهرباء، وهذا جعل الحكومة تقوم بتطبيق التعرف الكهربائية الجديدة، ومن المنتظر تطبيقها خلال الشهر القادم، وبالتالي نجد أن هناك تهافت بالبحث عن دعم الكهرباء في الاردن 2022 داخل عمليات البحث بصورة كبيرة.

دعم الكهرباء في الاردن 2022

يستفيد كل متقدم من دعم الكهرباء في الأردن سنة 2022 من خلال التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بهذا الدعم، وإليكم الخطوات الخاصة بعملية التسجيل بهذا الصورة الآتية:

يقوم المتقدم بالانتقال مباشرة إلى الصفحة الرسمية الخاصة بمنصة الدعم الكهرباء الأردن، وذلك يتم عن طريق الموقع الرسمي.

ثم يقوم المتقدم بعدها بالذهاب إلى أيقونة ابدأ عملية التسجيل، ومن بعدها يقوم بإرفاق المستندات الخاصة بفاتورة الكهرباء على الصفحة.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بإدخال كافة البيانات الخاصة به، ومنها إدخاله رقم دفتر العائلة.

ومن ثم تأتي خطوة إرفاقه للوثيقة الخاصة به، وذلك بالإضافة إلى تسجيله لرقم هاتفه الشخصي، وبعدها

يقوم المتقدم بالذهاب إلى أيقونة إرسال الطلب، وبالتالي تتم عملية التسجيل في دعم الكهرباء بالصورة الصحيحة.

أهم المستندات المطلوبة للحصول على دعم الكهرباء 2022

أوضحت الحكومة الأردنية بأن هناك عددًا من المستندات يجب أن تتوافر في كل متقدم لاستفادة من هذا الدعم حتى لا يتم رفض طلبه من البداية، وإليكم أهم هذه المستندات بالشكل الآتي ذكره:

يجب تقديم الرقم الوطني الخاص برب الأسرة صاحب الجنسية الأردنية.

كما يجب تقديم رقم الاشتراك الخاص بإيصال الكهرباء.

ومن ناحية أخرى يجب أن يتم تقديم الدفتر الخاص بالعائلة المستفيدة من ذلك الدعم، وذلك بالإضافة إلى أن

يتم توضيح اسم الشركة الخاصة بعداد الكهرباء.

وبالتالي نكون قد وضحنا لكم بصورة تفصيلية كل ما يدور حول موضوع دعم الكهرباء في الاردن 2022، والذي كان يشغل أذهان عدد كبير من الناس منذ أن تم اعتماد هذه الخدمة من جانب الحكومة، ومن المنتظر أن تلقى هذه الخدمة ترحيبًا كبيرًا من قبل المواطنين الأردنيين، لكن يجب الاعتناء بكافة الشروط التي عرضتها الحكومة قبل تطبيق هذه الخدمة.