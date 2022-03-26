نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوقات بدء الدراسة في رمضان بكافة المناطق السعودية 1443 وفقًا لقرارات وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوقات بدء الدراسة في رمضان من المعروف أنه يختلف في المملكة العربية السعودية عن الدوام في بقية الأيام الأخرى، ولذا فقد قامت المملكة العربية السعودية بوضع بعض القرارات الخاصة بالدوام في شهر رمضان الكريم، ولذا فيرغب في الاطلاع عليها العديد من الطلاب، وكذلك المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، ولذا نقدمه لكم من خلال موقعنا هذا.

أوقات بدء الدراسة في رمضان

لقد قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتحديد موعد الدوام في العام الدراسي 1443 هـ شهر رمضان الكريم، والذي لم يعد متبقي عليه سوى أيام معدودة، حيث لقد عاد الطلاب من الإجازة وبدءوا الدراسة في الفصل الدراسي الثالث، وكان ذلك من يوم 17 شعبان الذي وافق تاريخ 20 من شهر مارس لعام 2022.

أما النسبة لبدء توقيت الدراسة في مناطق المملكة المختلفة فهناك مناطق سيبدأ اليوم الدراسي بها الساعة التاسعة صباحًا وهما الباحة، والرياض،أما المناطق التي يبدأ دوام المدارس بها الساعة 10 هما:

حفر الباطن.

بيشة.

القنفذة.

رجال ألمع.

الليث.

القويعية.

ظهران الجنوب.

مدة الحصة للابتدائي في رمضان

من المقرر ان يبدأ دوام الدراسة للابتدائي في شهر رمضان الكريم لعام 2022 في المملكة العربية السعودية والذي سوف يوافق ثاني أيام الشهر المبارك 1443 هجريا، وكذلك سوف يكون بتاريخ 3 من شهر إبريل لعام 2022، ومن المقرر أيضا ان عدد ساعات الدوام في ذلك الشهر سوف تكون ثلاث ساعات، على أن تبدء من الساعة التاسعة صباحا، وتنتهي في الساعة الثانية عشر ظهرا.

أو تبدء من الساعة العاشرة الصباحا، ومن ثم تنتهي في الساعة الواحدة ظهرا، وذلك وفقا لنظام كل مدرسة، على أن تستمر الفترة الزمنية لكل حصة خمس وثلاثين دقيقة فقط، وذلك من أجل تسهيل الأمر على كل من المعلمين والمعلمات، وكذلك على الطلبة، ومن المتوقع أيضا أن يتم إلغاء الطابور الصباحي.

اجازة الطلاب في رمضان

إن الإجازة المُقررة للطلاب في شهر رمضان الكريم سوف تكون يوم 24 رمضان وسوف تظل لمدة 13 يوم فهي أطول إجازة خلال الترم الثالث والأخير وسوف يعود بعد ذلك الطلاب للدراسة في 7 شوال لكي ينتهون من مقررات أخر فصل دراسي.