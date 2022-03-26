دائمًا ما يتم البحث بصورة كبيرة عن كيفية تقديم طلب مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد من جانب فئة كبيرة من المواطنين السعوديين، وذلك بعد ما أعلنت الحكومة السعودية عن تقديم مساعدات مادية لبعض من الأسرة الأكثر احتياجًا لهذه المساعدات، وذلك جاء عن طريق تواصل الحكومة السعودية مع بعض من المؤسسات الخيرية.

تقديم طلب مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

إن نجاح تقديم طلب المساعدة المادية من الأمير عبد العزيز يتطلب اتباع بعض من الخطوات، وإليكم عرضها بالصورة الآتية:

في بداية الأمر يقوم المتقدم لهذا الطلب بالتسمية، ومن بعدها يقوم بالانتقال إلى توجيه الطلب إلى الأمير

عبد العزيز بن فهد.

عبد العزيز بن فهد. ومن بعد ذلك يقوم بكتابة تحية طبية وبعد، ثم يقوم بالدردشة عن سبب إرساله لطلب المساعدة، وأنه يتمنى أن

تفكر المؤسسة في العوائق التي يواجها.

تفكر المؤسسة في العوائق التي يواجها. ثم يقوم بكتابة أنه لا يقدر بتغطية مصروفات عائلته خلال هذه الفترة، وبعد ذلك يأتي دور كتابة خاتمة جيدة، ومن ثم يقوم بكتابة اسمه ومحل إقامته بالتفصيل، كما يجب أن يقوم بكتابة رقم هاتفه بالصورة الصحيحة، حتى يتم التواصل معه بعد قبول طلبه.

طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

هناك أكثر من طريقة مختلفة يستطيع المتقدم التواصل من خلالها مع المؤسسة لتقديم طلبه والاستعلام عنه، وإليكم أبرز هذه الطرق بالشكل الآتي:

485232658966، هذا الرقم يمكن للمتقدم من خلاله التواصل مع المؤسسة داخل المملكة العربية السعودية فقط.

بينما إذا كان خارج المملكة العربية السعودية، فهذا هو الرقم المخصص للتواصل مع المؤسسة، 920030003.

وهناك رقم خاص لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للتواصل معها على الواتساب، وهذا هو الرقم المخصص لذلك 8004000000.

وفي الختام نكون قد طرحنا لكم بصورة مفصلة طريقة تقديم طلب مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد، كما وضحنا كذلك الطرق الخاصة بالتواصل مع المؤسسة الخيرية للأمير عبد العزيز بن فهد، لكن لابد أن تتوافر بعض من الشروط للمتقدم قبل أن يتم الموافقة على طلبه من الأساس، فالمساعدة مقدمة للفئات الأكثر احتياجًا فقط.