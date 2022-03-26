نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباراة الصعود” موعد مباراة العراق وسوريا تصفيات كأس العالم الجولة الأخيرة القنوات الناقلة والتشكيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة العراق وسوريا في الجولة الأخيرة من تصفيات المجموعة الأولى تصفيات أسيا لكأس العالم قطر 2022، أصبحت من المواعيد الكروية الهامة التي يتم البحث عنها بكثافة خاصة من قبل الجمهور العراقي، الذي عاد إليه الأمل من جديد للتأهل إلي الملحق الأسيوي، بعد الفوز الهام على منتخب الإمارات في الجولة الماضية في المملكة العربية السعودية، الفوز الذي رفع رصيد العراق إلي النقطة الثامنة، وأصبح الفارق بينه وبين الإمارات نقطة واحدة فقط، لذا فاللقاء سوف يكون هام للعراق.

يلعب المنتخب العراقي المباراة القادمة ضد سوريا، على أستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي في الإمارات العربية المتحدة، وهي الدولة التي تستضيف مباريات المنتخب السوري، سوريا فازت على لبنان في الجولة الماضية، وحققت أول فوز لها في المجموعة ولكنه جاء متأخر لا يثمن ولا يغني من جوع، ولا تزال في مؤخرة الترتيب برصيد 5 نقاط فقط، وكان المنتخبين قد تعادلا في الدور الأول بهدف لكلاً منهما، وفيما يلي الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

موعد مباراة العراق وسوريا القادمة

16.00 : الرابعة مساءً بتوقيت غرينتش.

17.00 : الخامسة مساءً بتوقيت كلاً من تونس، المغرب، الجزائر.

18.00 : السادسة مساءً بتوقيت مصر، سوريا، السودان، ليبيا، لبنان

19.00 : بتوقيت مكة المكرمة، العراق، الكويت، قطر، البحرين، اليمن.

20.00 : مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القنوات الناقلة مباراة سوريا والعراق القادمة

تنقل المباراة القادمة بين المنتخبين العراقي والسوري على أكثر من قناة فضائية عربية منها قناة ssc hd 7 السعودية الرياضية الجديدة، والتي سيعلق عليها المعلق السعودي عبد العزيز السبر، كما تنقل عبر القناة العراقية الرابعة الرياضية، وتنقل أيضاً على قناة أبوظبي الرياضية.

موعد مباراة مباراة العراق وسوريا في تصفيات كأس العالم

القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني لخوض آخر لقاءين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم pic.twitter.com/QnD2guqBcJ — Syria Pro Sport (@syria_pro_sport) القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني لخوض آخر لقاءين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم pic.twitter.com/QnD2guqBcJ — Syria Pro Sport (@syria_pro_sport) March 21, 2022

مباراة العراق ضد سوريا القادمة الثلاثاء الموافق 29 مارس، تحمل رقم 25 بين المنتخبين، حقق المنتخب العراقي الفوز في 11 لقاء، بينما سجل نسور قاسيون الفوز في 4 مباريات، وحل التعادل في 9 مباريات، سجل العراق 39 هدف في شباك سوريا، بينما سجلت سوريا 24 هدف في شباك العراق.

ترتيب مجموعة العراق قبل الجولة الأخيرة

عداد تنازلي لموعد مباراة سوريا والعراق

غادر وفد منتخبنا الوطني، صباح اليوم، من السعودية إلى الإمارات استعداداً لخوضِ مباراته أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل بملعبِ راشد في الساعة 4:45.

وكان في توديعِ الوفد سفيرنا، عبد الستار هادي الجنابي، كما رافقَ الوفد وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال. pic.twitter.com/3UqRav4wrO — IRAQ F.A. (@IRAQFA) غادر وفد منتخبنا الوطني، صباح اليوم، من السعودية إلى الإمارات استعداداً لخوضِ مباراته أمام نظيره السوري يوم الثلاثاء المقبل بملعبِ راشد في الساعة 4:45.

وكان في توديعِ الوفد سفيرنا، عبد الستار هادي الجنابي، كما رافقَ الوفد وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال. pic.twitter.com/3UqRav4wrO — IRAQ F.A. (@IRAQFA) March 26, 2022

التشكيل المتوقع لسوريا ضد العراق