اتفاق بشأن 10 ممرات إنسانية بأوكرانيا.. وحصيلة دامية للأطفال

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك أنه تم التوصل إلى اتفاق لفتح 10 ممرات إنسانية، السبت، لإجلاء المدنيين من مناطق مشتعلة على خطوط الجبهة في بلدات ومدن أوكرانية.

وأضافت في حديث للتلفزيون الحكومي أن المدنيين الذين يحاولون مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة سيتعين عليهم المغادرة في سيارات خاصة لأن القوات الروسية لا تسمح للحافلات بالمرور عبر نقاط التفتيش حول المدينة.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بالمسؤولية عن فشل فتح ممرات إنسانية في الأسابيع الأخيرة.

أوكرانيا: 136 طفلا قتلوا

وفي السياق، قال مكتب النائب العام الأوكراني في رسالة على تطبيق تليغرام إن الحرب في أوكرانيا أسفرت عن مقتل 136 طفلا حتى الآن، مضيفا أن 199 طفلا أصيبوا.

من جانبها، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تستعد لفرض عقوبات على شركات روسية تقول إنها توفر السلع والخدمات لأجهزة المخابرات والجيش في موسكو.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن عقوبات وزارة الخزانة الأميركية قد تعلن خلال أيام.

ووفقا لتقرير الصحيفة فإن معظم الشركات التي من المتوقع أن تخضع للعقوبات التي وردت أنباء بشأنها، قد تم إدراجها في وقت سابق على قائمة أميركية تحظر تصدير التقنيات الحساسة إليها.

وقال التقرير إن العقوبات المقررة لا تحظر جميع التعاملات التجارية لتلك الشركات.