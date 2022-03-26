وزير الدفاع الروسي يظهر في فيديو.. ويدحض التقارير الغربية

نشرت وزارة الدفاع الروسية، السبت، شريط فيديو يظهر الوزير سيرغي شيوغو، مترأسا اجتماعا لعدد من قادته العسكريين، في خطوة بدت ردا على تقارير غربية تساءلت عن سبب اختفاء الوزير في الأيام الأخيرة.
وكانت شبكة "سي أن أن" الأميركية نشرت، الجمعة، تقريرا تحدث عن تصاعد التكهنات بشأن مكان وجود شيوغو، خاصة بعد أن كان ظهوره في أيام الحرب منذ اندلاعها قليل، رغم دوره الجوهري فيها.
ونقلت عن تقارير أن وزير الدفاع الروسي يعاني من حالة صحية سيئة.
ومما زاد التكهنات في هذا السياق، رفض الكرملين التعليق على هذه الأنباء، والاكتفاء بالقول إن الوقت الراهن غير مناسب للنشاط الإعلامي للوزير.
لكن شويغو بدا في صحة جيدة في الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية.
وكان الوزير يلقي كلمة مكتوبة في الاجتماع، الذي كان مخصصا لبحث الالتزامات الاجتماعية تجاه العسكريين الروس.
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