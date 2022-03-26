نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط حضانة الأطفال في السعودية عند افتراق الزوجين 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط وواجبات حضانة الأبناء، يقوم نظام الأحوال الشخصية في السعودية بتحديد تفاصيل الكثير من النقاط في السعودية، منها شروط الحضانة عند افتراق الزوجين إذ أنه في تلك الحالة تجوب حضانة الأبناء في المقام الأول للأم ويليها الأب ويليه أم الأم ومن ثم أم الأب، مع العلم أن فترة الحضانة تستمر حتى 18 عامًا ويحق للأبناء اختيار الحضانة بعد عمر الخامسة عشر سواء للأم أو الأب، وفيما يلي نعرفكم على موضع حضانة الأبناء عند افتراق الأبوين.

شروط وواجبات حضانة الأبناء عند افتراق الأبوين

تم تخصيص عدة مواد في قانون الأحوال الشخصية تخص واجبات حضانة الأطفال وهي:

المادة 125

تنص على قدرة الحاضن على رعاية وتربية المحضون وأن يمتلك كافة شروط الأهلية ومعافى من أي أمراض معدية.

المادة 126

الالتزام بقواعد المادة 125 والشروط الآتية:

في حالة كانت الأم هي الحاضن يجب ألا تكون متزوجة بشخص أجنبي عن الأبناء إلا إذا كانت حضانة الأبناء تحتاج إلى ذلك. وإذا كان الحاضن هو الأب عليه بأن يكون ذا رحم محرم للأبناء.

المادة 127

تختص تلك المادة بترتيب درجات الحضانة وهي:

تجوب الحضانة على الأبوين وهما معًا، أما في حالة الافتراق فإن للأم الحق الأولى في الحضانة ويليها الأب ثم الجدة من الأم ثم الجدة من الأب والمحكمة تقرر ما يحتاج إليه الطفل على ألا يخالف ما ذكر في المادة 126. يحق للمحكمة ألا تلتزم بذلك الترتيب إذا كان هناك مصلحة للمحضون في شيء آخر.

المادة 128

وهي تختص بحالات إسقاط حضانة الأبناء وهم:

عدم توافر أحد الشروط بالمادة 125 أو 126. في حالة انتقال الحاضن من مكان لآخر بما لا يتناسب مع المحضون. إذا لم يطالب المحضون بحضانة الابن لفترة سنة كاملة بدون عذر مقبول.

المادة 129

تدور حول سفر المحضون خارج السعودية:

لا يحق المحضون “إذا كان أحد الوالدين” السفر بالحاضن خارج السعودية مدة تزيد عن 90 يومًا إلا في حالة تقديم موافقة من الوالد الآخر أو ولي الطفل. إذا كان المحضون شخص غير الوالدين عليه بتقديم موافقة الوالدين أو أحدهما في حالة وفاة الطرف الآخر.

المادة 130

يحق لمن تم رفض طلب حضانته بتقديم الطلب من جديد في المحكمة.

المادة 131

تدور حول:

إذا كان الطفل لم يتخطى عامين يتم إعطاء الأم الحضانة ثم الأب حتى وإن لم يطالبا بها. وإذا كان العمر أكثر من عامين فيكون للأب الحق الأولى في الحضانة ثم الأم إذا لم يطالب بالمحضون أحد.

المادة 132

في حالة عدم وجود أحد الوالدين أو أحد المستحقين وعدم قبول المحضون تقوم المحكمة بإعطاء الحضانة لأحد الأقارب على أن يكون مستحقًا للحضانة.

المادة 133

إذا قامت والدة الطفل بترك المنزل لأي سبب ذلك لا يعني سقوط الحضانة عنها بل يحق لها حضانته في حالة لم تقتضي مصلحة الطفل عكس ذلك.

المادة 134

تنص على قواعد زيارة المحضون من قبل أحد الوالدين:

يحق للطرف الآخر مقابلة وزيارة المحضون بالاتفاق بين كلا الطرفين، أو للمحكمة أن تحدد ذلك إذا كان هناك خلاف بينهما. أما إذا كان أحد الطرفين متوفي أو غائب تقوم المحكمة بإعطاء حق الزيارة لأحد الأقارب.

المادة 135

تدور حول نهاية سن الحضانة: