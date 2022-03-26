نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دراسات فلكية توضح موعد شهر رمضان وعيد الفطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد شهر رمضان فلكيًا، منذ بداية شهر شعبان الحالي وبدء البحث حول موعد شهر رمضان الكريم الأكيد، إذ قامت عدد من الجمعيات الفلكية بالفعل بتحديد أول أيام شهر رمضان الفضيل مع أول أيام عيد الفطر المبارك، وفي السطور القادمة نعرفكم على موعد شهر رمضان الكريم حسب ما يؤكده رئيس إدارة جمعية الفلك في الإمارات.

موعد شهر رمضان فلكيًا وموعد عيد الفطر

ذكر الدكتور إبراهيم الجروان موعد أول أيام شهر رمضان المبارك حسب التوقعات الفلكية التي تمت بجمعية الفلك في الإمارات، ومن المفترض أن يكون الثاني من شهر أبريل الموافق يوم السبت هو أول أيام شهر رمضان الكريم ويستمر الشهر 30 يومًا لكي يكون أول أيام عيد الفطر المبارك في اليوم الثاني من شهر مايو، أي أن شهر رمضان هذا العام سيكون كاملًا بمشيئة الله.

متى يبدأ شهر رمضان؟

يوضح الدكتور إبراهيم الجروان أن بداية شهر رمضان في مدينة خورفكان بالتحديد عند جزيرة القرش التي تتواجد أقصى شرقي خورفكان سيكون مبكرًا بحوالي ثماني دقائق عن بداية شهر رمضان في أبو ظبي سواء للإفطار أو الصيام، أما بالنسبة إلى أقصى غربي المدينة بالتحديد في السلع والغويفات سيكون بداية شهر رمضان بها متأخرًا عن أبو ظبي حوالي اثنا عشر دقيقة، مما يعني أن خورفكان تتقدم عن السلع والغويفات بحوالي عشرون دقيقة في بدء شهر رمضان وكذلك موعد الإفطار والصيام.

حيث أن آذان الفجر في مدينة خورفكان في الرابعة وثمانية وأربعون دقيقة وحينها سيكون في ابو ظبي بتمام الرابعة وست وخمسون دقيقة أما عن آذان الفجر في السلع والغويفات فسيكون بتمام الخامسة وثماني دقائق، أي أن موعد رفع آذان الفجر بأول أيام شهر رمضان المبارك في مدينة أبو ظبي سيكون بتمام الخامسة إلا أربع دقائق أما عن موعد الإفطار ورفع آذان المغرب سيكون بتمام السادسة واثنين وأربعين دقيقة.

في حين أن موعد آذان الفجر بأبو ظبي باليوم الأخير من شهر رمضان سيكون بتمام الرابعة وستة وعشرين دقيقة أما عن موعد آذان المغرب الاخير من شهر رمضان سيكون بتمام السادسة وخمس وخمسين دقيقة بإجمالي ساعات صوم 14:28 دقيقة.