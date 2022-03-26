“المكرمة الملكية تشمل الضمان المطور” sbis.hrsd.gov.sa تسجيل الدخول

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عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار الضمان الاجتماعي المطور، والتي سنجيب منها على سؤال هل المكرمة الملكية تشمل الضمان المطور أم لا، حيث زاد البحث بشكل كبير من جميع أنحاء المملكة عن المكرمة الملكية التي تقدمها المملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للمواطنين بمناسبة شهر رمضان الكريم، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية تسجيل الدخول والاستعلام عن الضمان المطور، وسنتعرف على كيفية معرفة المبلغ الذي ستحصل عليه في الدفعة التالية في حالة الإعلان عنها، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

المكرمة الملكية تشمل الضمان المطور

ومن أهم المواضيع التي زاد البحث عليها خلال هذه الفترة هو موضوع المكرمة الملكية، وخاصة مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، حيث تعودنا أن المملكة العربية السعودية تقوم بصرف مبالغ المكرمة الملكية للمواطنين والمواطنات المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي.

ويتساءل الأشخاص الذين تقدموا على الضمان الاجتماعي المطور أو الذين تم قبولهم بالفعل من الضمان المطور هل ستشملهم المكرمة الملكية أم لا.

المكرمة الملكية ؟

تشمل جميع مستفيدين الضمان الاجتماعي #الضمان_الاجتماعي#الضمان_الاجتماعي_المطور #المكرمة

سناب الضمان عبر الرابط التالي https://t.co/Lg0Iz9lyJl pic.twitter.com/7vCnursf5a — نبراس الضمان الاجتماعي (@o502b) المكرمة الملكية ؟

تشمل جميع مستفيدين الضمان الاجتماعي #الضمان_الاجتماعي#الضمان_الاجتماعي_المطور #المكرمة

سناب الضمان عبر الرابط التالي https://t.co/Lg0Iz9lyJl pic.twitter.com/7vCnursf5a — نبراس الضمان الاجتماعي (@o502b) March 23, 2022

حيث أكدت العديد من المصادر أن المكرمة الملكية هذا العام ستشمل كل من مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والضمان المطور، ولا صحة لإشاعة أنه يجب على مستفيدي الضمان القديم التسجيل في الضمان الجديد وهذا حتى يحصلوا عليها، وقد تعرفنا معكم على الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

مكرمة الضمان الاجتماعي

وقد تعودنا على صرف مبالغ المكرمة كل عام بشهر رمضان، وتفاصيلها كالتالي:

1000 ريال لكل عائل.

500 ريال لكل تابع.

أي اذا كنت أب وتملك أسرة مكونة من 3 أفراد، فهذا يعني أنك ستحصل على 2500 ريال هذا غير مبلغ راتب الضمان الأساسي.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

وسنتعرف معكم على كيفية عمل الاستعلام الخاص بكم في الضمان المطور بكل سهولة، وهذا عن طريق متابعة الخطوات التالية:

تسجيل الدخول sbis.hrsd.gov.sa