نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “المكرمة الملكية تشمل الضمان المطور” sbis.hrsd.gov.sa تسجيل الدخول في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار الضمان الاجتماعي المطور، والتي سنجيب منها على سؤال هل المكرمة الملكية تشمل الضمان المطور أم لا، حيث زاد البحث بشكل كبير من جميع أنحاء المملكة عن المكرمة الملكية التي تقدمها المملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للمواطنين بمناسبة شهر رمضان الكريم، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية تسجيل الدخول والاستعلام عن الضمان المطور، وسنتعرف على كيفية معرفة المبلغ الذي ستحصل عليه في الدفعة التالية في حالة الإعلان عنها، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.
المكرمة الملكية تشمل الضمان المطور
ومن أهم المواضيع التي زاد البحث عليها خلال هذه الفترة هو موضوع المكرمة الملكية، وخاصة مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، حيث تعودنا أن المملكة العربية السعودية تقوم بصرف مبالغ المكرمة الملكية للمواطنين والمواطنات المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي.
ويتساءل الأشخاص الذين تقدموا على الضمان الاجتماعي المطور أو الذين تم قبولهم بالفعل من الضمان المطور هل ستشملهم المكرمة الملكية أم لا.
المكرمة الملكية ؟
تشمل جميع مستفيدين الضمان الاجتماعي #الضمان_الاجتماعي#الضمان_الاجتماعي_المطور #المكرمة
سناب الضمان عبر الرابط التالي https://t.co/Lg0Iz9lyJl pic.twitter.com/7vCnursf5a
— نبراس الضمان الاجتماعي (@o502b)
المكرمة الملكية ؟— نبراس الضمان الاجتماعي (@o502b) March 23, 2022
تشمل جميع مستفيدين الضمان الاجتماعي #الضمان_الاجتماعي#الضمان_الاجتماعي_المطور #المكرمة
سناب الضمان عبر الرابط التالي https://t.co/Lg0Iz9lyJl pic.twitter.com/7vCnursf5a
حيث أكدت العديد من المصادر أن المكرمة الملكية هذا العام ستشمل كل من مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والضمان المطور، ولا صحة لإشاعة أنه يجب على مستفيدي الضمان القديم التسجيل في الضمان الجديد وهذا حتى يحصلوا عليها، وقد تعرفنا معكم على الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.
مكرمة الضمان الاجتماعي
وقد تعودنا على صرف مبالغ المكرمة كل عام بشهر رمضان، وتفاصيلها كالتالي:
- 1000 ريال لكل عائل.
- 500 ريال لكل تابع.
أي اذا كنت أب وتملك أسرة مكونة من 3 أفراد، فهذا يعني أنك ستحصل على 2500 ريال هذا غير مبلغ راتب الضمان الأساسي.
الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور
وسنتعرف معكم على كيفية عمل الاستعلام الخاص بكم في الضمان المطور بكل سهولة، وهذا عن طريق متابعة الخطوات التالية:
تسجيل الدخول sbis.hrsd.gov.sa
- اذهب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الرابط sbis.hrsd.gov.sa.
- سجل الدخول عن طريق رقم الهوية وكلمة المرور.
- ثم في الصفحة الرئيسة اضغط على الطلبات.
- سيظهر لك الطلب الخاص بك وتفاصيله، والتي منها حالة الأهلية، وتاريخ آخر دراسة.
- وفي حالة اذا كنت مقبول بالفعل يمكنك الذهاب إلى الدفعات.
- ثم ستجد تفاصيل الدفعات الخاصة بك، ومنها الدفعة المعلقة، والتي ستظهر في حالة صرف الدفعة التالية، او اذا كان متبقي لك مبلغ من الدفعة الفائتة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “المكرمة الملكية تشمل الضمان المطور” sbis.hrsd.gov.sa تسجيل الدخول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.