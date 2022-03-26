إمساكية شهر رمضان في مدينة حائل لمعرفة مواعيد الصلاة 2022

إمساكية شهر رمضان في حائل، الإمساكية عبارة عن نتيجة توضح مواقيت صلاة شهر رمضان بالتفصيل وهي خاصة بكل مدينة وكل منطقة، تسهل على المسلمين من معرفة موعد الصلاة خاصةً موعد المغرب لأننا ننتظره بفارغ الصبر بعد صيام نهار رمضان لتناول الطعام والتجمع مع العائلة على طاولة طعام واحدة، بالإضافة إلى كون الإمساكية دقيقة وصحيحة بنسبة كبيرة لهذا يتجه إلى استخدامها عدد كبير جدًا من المسلمين حول العالم وخاصةً كبار السن فهي تسهل عليهم من متابعة الصلاة على مدار اليوم، وكما ذكرنا فإن إمساكية رمضان تختلف من مكان لآخر فإننا فيما يلي نضع لسكان مدينة حائل إمساكية رمضان في حائل.

إمساكية رمضان في حائل 2022

توضح الإمساكية التالية أن أول أيام رمضان في الثاني من شهر أبريل أي يوم السبت وبها تم تحديد موعد آذان المغرب والفجر في اليوم الأول من شهر رمضان، وهما أهم موعدين في اليوم الأول ونسعى إلى حضور الصلاة في وقتها إعلانًا لقدوم أول أيام شهر رمضان الكريم وإعلانًا للفرحة والسعادة التي نشعر بها حينها، وفي شهر رمضان ترفع الأعمال ويستمع الله إلى دعوات جميع عباده ويطلع على القلوب ليرى من الصادق والتائب من الكاذب المغرور، لذلك من الهام أن نكون على علم تام بمواعيد الصلاة في رمضان للإسراع إليها في وقتها، ومن خلال إمساكية رمضان في حائل يمكن معرفة مواعيد الصلاة بسهولة:

أول أيام شهر رمضان الكريم

تبقى أقل من أسبوعين على شهر رمضان أقل من أسبوعين وتأتي الراحة والسعادة والاطمئنان، وخاصةً في الفترة الحالية وفي ظل ما تمر به جميع البلاد والخوف من فيروس كورونا الذي طال تواجده بيننا فإننا ننتظر قدوم شهر رمضان لنكثر الدعاء والإلحاح من أجل أن يرفع عنا الله البلاء والغم وان يخلصنا من شر هذا الوباء اللعين ويعافينا ويعافي من نحب، فمن بيده أن يرفع عنا الغم والحزن سوى الله سبحانه وتعالى، لهذا في يحب في شهر رمضان أن متفرغ قدر المستطاع لعبادة الله وحده وللدعاء بكل ما نرغب به.