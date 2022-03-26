أمريكا تطالب مجلس الأمن بتشديد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - اتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بارتكاب "استفزازات متزايدة الخطورة"، وذلك غداة اختبارها أكبر صواريخها البالستية العابرة للقارات، داعية مجلس الأمن الدولى، أمس الجمعة، إلى فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على بيونج يانج.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، خلال الاجتماع الذى عقد لمناقشة قضية كوريا الشمالية، إن "الولايات المتحدة تدعو كل الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الحالية".

وأضافت السفيرة الأمريكية أنه "بسبب استفزازات جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية متزايدة الخطورة، ستقدم الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن لتحديث وتعزيز نظام العقوبات" الذى تم تبنيه فى ديسمبر 2017.

وأشارت توماس جرينفيلد إلى أن المجلس قرر حينها "أنه سيتخذ مزيدا من الإجراءات فى حالة إطلاق جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية صواريخ بالستية عابرة للقارات"، مضيفة: "ذلك بالضبط ما حدث، لذا حان الوقت الآن لاتخاذ تلك الإجراءات".

وكان أعضاء المجلس قد صوتوا بالإجماع على مشروع القرار بعد شهر من إطلاق بيونج يانج صاروخا بالستيًا عابرًا للقارات "هواسونج-15"، واعتبر قويًا بما يكفى لبلوغ البر الرئيسى للولايات المتحدة.

وفى أبريل 2018، أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الوقف الاختيارى للتجارب النووية، وإطلاق الصواريخ البالستية بعيدة المدى، معتبرًا أن أهدافه تحققت، ومعلنا أن بلاده صارت دولة نووية.

وعاد كيم جونغ أون، ليشرف بنفسه على اختبار أول أمس الخميس، قائلا إنه يهدف إلى ضمان استعداد البلاد لـ"مواجهة طويلة الأمد" مع الولايات المتحدة.

فيما نددت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبى، أمس الجمعة، بإجراء كوريا الشمالية، ووصفوه بأنه "انتهاك صارخ" من جانب كوريا الشمالية، لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن.

وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومى، جيك ساليفان، أمس الجمعة، إن كوريا الشمالية ربما "تخبئ المزيد" بعد تجربة إطلاق صاروخ بالستى عابر للقارات هذا الأسبوع".