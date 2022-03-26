برلمانى روسى: تقرير جديد إلى الأمم المتحدة بشأن مختبرات أوكرانيا البيولوجية

جدة - نرمين السيد - أعلن العضو البارز فى مجلس النواب الروسى "الدوما"، فيكتور فودولاتسكى، اليوم السبت، أنه سيتم رفع نتائج التحقيق فى أنشطة المختبرات البيولوجية فى أوكرانيا إلى الأمم المتحدة، وهى التحقيقات التى بدأتها لجنة التحقيق الروسية خلال شهر مارس الجارى.





وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال فودولاتسكى: "أمر رئيس لجنة التحقيق (بشأن المختبرات البيولوجية) يجرى تنفيذه. ويعمل محققون فى المناطق التى سجلت فيها حالات تفش واسعة النطاق لمرض السل والتهاب الكبد، مما يدل على أنها من صنع الإنسان".

وأضاف النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوروبى الآسيوى: "بعد جمع المواد وتحليلها سيتم تقديمها إلى كل من الأمم المتحدة ومحكمة دولية أعتقد أنه من الضرورى عقدها لمحاسبة قيادة أوكرانيا، التى سمحت بإجراء تجارب خطيرة على مواطنيها، وقيادة الولايات المتحدة التى مولت هذه المختبرات".

وصرح إيجور كيريلوف، قائد قوات الحماية من الإشعاعات ومن السلاح الكيميائى والبيولوجى فى الجيش الروسى، فى مطلع الشهر الحالى، بأن أنشطة المختبرات البيولوجية فى أوكرانيا، والبرنامج الذى تقوده الولايات المتحدة "لإصلاح" نظام الرعاية الصحية الأوكرانى، أدت إلى ارتفاع لا يمكن السيطرة عليه فى عدد الإصابات بأمراض معدية خطيرة للغاية.

وأعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باسريكين، أول أمس الخميس، أن الهيئة فتحت قضية جنائية بخصوص تطوير أسلحة بيولوجية للدمار الشامل، وذلك بناء على معلومات حول إنشاء مختبرات بيولوجية سرية فى أوكرانيا بدعم من الولايات المتحدة.