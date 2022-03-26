بوتين يمنح المشاركين فى عملية أوكرانيا صفة «المحاربين القدامى»

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم السبت، أن القانون أقره يوم الأربعاء الماضى مجلس الدوما بالإجماع، ووافق عليه مجلس الاتحاد.
وبموجب هذه القانون، سيتمكن المشاركون فى العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا من الاستفادة من نظام الحماية الاجتماعية الذى يستخدمه المحاربون القدامى الذين شاركوا فى العمليات فى أفغانستان وسوريا وغيرها من المناطق الساخنة، بما يشمل الحصول على مدفوعات إضافية من الدولة، ومزايا ضريبية، ورعاية طبية.
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