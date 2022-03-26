تفاجئ الشعب المصري يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر مارس بزيادة سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، فقد كسر الدولار الأمريكي حاجز تاريخي آخر مقابل الجنيه المصري وتخطى الثمانية عشر جنيهًا مصريًا، لتبدأ مواقع التواصل الاجتماعي بالنشر عن الموضوع على مدى واسع متسائلين عن السبب وراء ذلك، والذي سيقابله بلا شك زيادة في الأسعار بكافة الاحتياجات والأصناف لا سيما الطعام والأدوية، إليكم في السطور التالية المزيد حول زيادة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

الدولار الأمريكي يصل اليوم الي 18.50 جنيه

يوم الاثنين الماضي اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث حول سعر الدولار الأمريكي الجديد بالجنيه المصري وقد كانت الصدمة هي بلوغ سعر الشراء للدولار الأمريكي 18.50 جنيهًا مصريًا أما عن سعر بيع الدولار الأمريكي الواحد فقد وصل حتى 18.20 جنيه مصري، وقد كانت أسعار الدولار الأمريكي الفترة الماضية في استقرار استمر لفترة لا بأس بها حيث كان سعر الشراء للدولار الأمريكي قبل يوم أمس هو 15.64 جنيه مصري أما سعر بيعه فقد كان مستقرًا على 15.74 جنيه مصري.

سعرالجنيه مقابل الدولار الأمريكي اليوم

هذا وجاء متوسط سعر الدولار اليوم بأغلب البنوك الي حوالي 18.50 جنيه .