نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطة الدراسية للعام الدراسي 1443-2022 والتقويم الدراسي لنظام التعليم الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخطة الدراسية للعام الدراسي 2022، نظرًا للتطور الهائل الذي تمر به السعودية الآن في جزء كبير من مجالاتها فقد طال ذلك التطور كذلك المجال التعليمي حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتطبيق نظام دراسي جديد هذا العام بعد التوقف العام الماضي عن الدراسة في المدارس جراء فيروس كورونا، وشمل هذا التحديث الجديد إضافة فصل دراسي جديد وتقسيم العام على 3 فصول مع إضافة بعض المناهج الدراسية الجديدة التي أفادت الطلاب كثيرًا في اكتساب مهارات جديدة أهمها الدفاع عن النفس والتفكير والبحث عن المعلومة بأنفسهم، وفيما يلي نسرد لكم تفاصيل الخطة الدراسية للعام الدراسي الحالي 1443.

الخطة الدراسية للعام الدراسي الحالي

قررت وزارة التعليم السعودية بدايةً من هذا العام الدراسي تطبيق نظام جديد شمل كافة المدارس في السعودية سواء حكومية أو أهلية أو خاصة حتى مدارس حفظ القرآن وكان هذا النظام هو تقسيم العام الدراسي على 3 فصول بدلًا من أن يكون العام الدراسي مكون من فصلين فقط، ليكون هناك فرص أكبر لتعليم الطلاب وزيادة مهاراتهم التعليمية ومن أجل التقدم بمخرجات العملية التعليمية.

بالإضافة إلى جعل عملية التعليم مزيج ما بين الحضور الدراسي والتعليم الإلكتروني من المنزل حتى يصبح الطلاب وكذلك المعلمين قادرين بصورة أكبر على استخدام الأجهزة التقنية الحديثة وإدماجها في حياتهم الدراسية من خلال المنصات التعليمية الحديثة مثل منصة مدرستي ومنصة نور، وقد حددت وزارة التعليم أن المواد الدراسية التي تقل عن ثلاث حصص يجب أن يكون لها ساعة في التعلم الإلكتروني في الأسبوع الواحد على أقل تقدير، وإذا كانت تلك المادة في حاجة للمزيد من الساعات تضاف للطلاب حسب نظرة المعلم ورغبته.

تطور العملية التعليمية

واستمر تطوير العملية التعليمية في السعودية لكي يشمل المواد الدراسية والمناهج العلمية إذ تم إضافة مواد جديدة ومناهج علمية جديدة ساهمت في تنشيط عقول الطلاب وسعيهم إلى البحث عن المعلومة، وذلك بداية من الصف الأول في المرحلة الابتدائية ومن أهم تلك المواد هي مادة التفكير الناقد المضافة لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية.

التقويم الدراسي في السعودية

ويوضح التقويم الدراسي الآتي طريقة توزيع أيام العطلات في الدراسة: