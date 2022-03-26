نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد الدوام في الإمارات من الحكومة الاتحادية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد العمل في رمضان بالإمارات، في الفترة الحالية تستعد الكثير من القطاعات في الإمارات إلى تنظيم مواعيد العمل في شهر رمضان للموظفين والعمال بتلك القطاعات، إذ تختلف أوقات العمل في رمضان عن باقي الشهور بما يتفق مع صيام الشهر الكريم، وقد قررت الحكومة الإماراتية مواعيد الدوام في الإمارات لكافة الموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة.

مواعيد العمل في رمضان بالإمارات 2022

بعد تطبيق نظام العمل الجديد في الإمارات من بداية العام الحالي 2022 فقد حظى الموظفين بإجازة أسبوعية مدتها يومين ونصف يوم، وعلى أساس ذلك النظام تم تحديد أوقات العمل بالإمارات في شهر رمضان وقد قامت الحكومة الاتحادية بالفعل بتحديد مواعيد عمل الجهات الحكومية والوزارات على مدار شهر رمضان كالتالي وهو:

بداية من يوم الاثنين حتى يوم الخميس تدق ساعة العمل بتمام التاسعة في الصباح حتى الثانية والنصف ظهرًا. أما عن يوم الجمعة فيستمر العمل من التاسعة حتى الثانية عشر ظهرًا فقط ويعطى الباقي من اليوم عطلة. ويومي السبت والأحد عطلة رسمية بعد تنفيذ نظام العمل الجديد بالإمارات.

قواعد العمل عن بعد بشهر رمضان في الإمارات

وقد اتاحت الحكومة تطبيق نظام العمل المرن عن بعد بأيام الجمعة في شهر رمضان في القطاعات الحكومية والوزارات المختلفة في الإمارات على أن يتم تقديم الخدمات المطلوبة من الجهات بصفة مستمرة وتواجد العدد المطلوب من الموظفين في مكاتب العمل لاستمرار جودة العمل وسير العمل كما هو مقرر له، حيث يسمح لنسبة 40% فقط من الموظفين بالعمل من المنزل بأيام الجمعة في شهر رمضان لا أكثر من ذلك.

شهر رمضان في الإمارات 2022

يتم تحديد موعد شهر رمضان بعد قيام الجهات المعنية باستطلاع الهلال بيوم الجمعة 1 أبريل و29 شعبان، ومن المتوقع أن يكون رمضان في الثاني من شهر أبريل يوم السبت ويستمر شهر رمضان ثلاثون يومًا لينتهي مغرب يوم الأحد الأول من شهر مايو القادم بمشيئة الله، وهذا حسب ما يتوقعه الدكتور خالد الزعاق مرصد الدراسات الفلكية على أن يكون أول أيام عيد الفطر في الثاني من شهر مايو.