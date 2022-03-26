بايدن يدعو العالم للتصدي لبوتين

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدعو “العالم الحر”، في كلمة يلقيها في بولندا اليوم السبت، إلى مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، وسيؤكد على وحدة الاقتصادات الكبيرة فيما يتعلق بضرورة التصدي لفلاديمير بوتين.

وسيجتمع بايدن مع نظيره البولندي آندريه دودا، بعد اجتماعات طارئة على مدى 3 أيام مع الحلفاء في مجموعة السبع والمجلس الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وزيارة القوات الأمريكية في بولندا.

وتعهد بايدن باستعادة الديمقراطية في الداخل وتوحيد الديمقراطيات في الخارج لمواجهة الحكام المستبدين ومنهم بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن سيدلي في ما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه خطاب مهم في بولندا “بتصريحات حول جهود العالم الحر الموحدة لدعم الشعب الأوكراني ومحاسبة روسيا على حربها الوحشية والدفاع عن مستقبل ينبع من المبادئ الديمقراطية”.

ويعقد بايدن ودودا اجتماعا خاصا ومن المتوقع أن يتطرقا إلى الجدل المتعلق بكيفية تسليح أوكرانيا بطائرات حربية وغيرها من الضمانات الأمنية.

ورفضت واشنطن، التي تسعى لتجنب صراع مباشر مع موسكو، عرضا مفاجئا من بولندا لنقل مقاتلات ميج-29 روسية الصنع إلى قاعدة أمريكية في ألمانيا لاستخدامها لدعم القوات الجوية الأوكرانية.