فشل قادة الاتحاد الأوروبى فى التوصل لاتفاق يكبح أسعار الطاقة

جدة - نرمين السيد - وكان زعماء الاتحاد الأوروبى يسعون للتوصل إلى حل وسط لمعالجة ارتفاع تكاليف الطاقة، بعد ضغط كبير من إسبانيا التى شهدت تقلبات كبيرة فى أسعار الطاقة، والبرتغال، وإيطاليا، واليونان، فى اليوم الثانى من قمتهم فى بروكسل.
بينما تتخوف الدول المعارضة للتدخل فى السوق هروب موردى الطاقة وبيعها فى أماكن أخرى بعد تدنى الأسعار بشكل كبير.
ومن جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، إن الذراع التنفيذى للتكتل سيطرح خيارات لحساب أسعار الطاقة فى مايو المقبل.
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