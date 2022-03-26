نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب تعطيل الدراسة في جدة يوم الأحد المقبل تعرف على التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودي أعلنت قرارا بشأن تعطيل الدراسة في جدة يوم الأحد المقبل فبدأت مرحلة البحث من قبل الطلاب في المملكة رغبة في التعرف على السبب وتفاصيله، فالوزارة تسعى لتقديم يد العون لكافة الطلاب لاستمرر العملية التعليمية، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص بشأن الدراسة.

سبب تعطيل الدراسة في جدة يوم الأحد المقبل

لقد قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن يوم الأحد القادم الذي سوف يوافق تاريخ 27 مارس لعام 2022م سوف يكون إجازة رسمية للجميع، وسوف يكون السبب وراء تلك الإجازة سباق الفورمولا، على أن يتم ممارسة العمل بشكل طبيعي مرة أخرى يوم الإثنين 28 مارس، وينبغي الإشارة إلى أن بدء من يومين حيث يوم 24 من شهر مارس، وسوف يتم انتهاؤه في يوم الأحد القادم التي سوف توافق تاريخ 27 من شهر مارس، فمن المعروف في ذلك السباق وجود العديد من شتى أنواع السيارات التي يشارك من خلالها العديد من رجال الأعمال.

سباق الفورمولا يتسبب بتعطيل الدراسة في جدة

من المعروف ان الاحتفال بسباق الفورمولا من أشهر أنواع الحتفاليات التي يتم الاحتفال بها في المملكة العربية السعودية، ونظرا لذلك اليوم فقد أعلنت وزارة التعليم بالمملكة عن إجازة رسمية سوف يتم اتخاذها في ذلك اليوم من كافة القطاعات الحكومية، بسبب فعاليات تلك المسابقة في ذلك اليوم.

ومن الجدير بالذكر أن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل قد ركب سيارة الفورمولا، موضحا عن العديد من شتى تجاربه المميزة في ذلك السباق المميز، ومن المشار إليه أنه سوف يتم إذاعة ذلك السباق من خلال العديد من شتى القنوات التليفزيونية السعودية، لكي يتمكن كافة المواطنيين مشاهدة ذلك السباق في ذلك اليوم في البيت، ومع أسرهم.

رابط موقع وزارة التعليم السعودية

يستطيع كافة المواطنيين التعرف على كل ما هو جديد تقوم بالإعلان عنه وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ويمكن ذلك بكل سهولة ويسر، من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التعليم للتعرف على جميع التفاصيل لحظة بلحظة سواء كانت خاصة بالمدارس أو الجامعات على مستوى المملكة دون استثناء.