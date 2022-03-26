الصين تسجل 1335 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت أن البر الرئيسي سجل 1335 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة مقابل 1366 في اليوم السابق

وقالت اللجنة إن 1280 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1301 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 4430 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 3622 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الجمعة 141986 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد عند 4638.