ألمانيا تسجل 252026 إصابة جديدة بكورونا و278 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 20 مليونا و145054 بعد تسجيل 252026 إصابة جديدة

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 128388 بعد تسجيل 278 وفاة جديدة.