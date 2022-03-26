هربا من الجحيم.. فرار الآلاف من منازلهم فى الفلبين

جدة - نرمين السيد - وأفاد معهد الفلبين لرصد نشاط البراكين والزلازل - فى بيان، حسبما نقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية - بأن بركان "تآل" ثار بشكل مقتضب فى تمام الساعة 7,22 صباحا، محذرا من المزيد من الثوران البركانى الأمر الذى يتسبب فى إطلاق انبعاثات سريعة من الغازات والرماد والركام والتسبب بتسونامى. وأوصى معهد الفلبين الأهالى المقيمين فى مناطق معرضة للخطر فى محيط البحيرة بضرورة المغادرة.

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