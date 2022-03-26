فاجعة في فلسطين.. حريق يودي بحياة 5 أطفال

لقي 5 أطفال فلسطينيين مصرعهم، فجر السبت، إثر حريق اندلع في منزلهم قرب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.
وذكر رئيس بلدية تفوح، شمال الخليل، محمود ارزيقات، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن 5 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 5- 14 عاما، توفوا من جراء الحريق الذي شب في منزلهم.
وأضاف أن الوالدين أصيبا بجروح خطيرة، نقلا على أثرها إلى المستشفى.
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