إصابة خطيرة لنجم منتخب مصر.. وكيروش يستدعي لاعبين

تعرض مدافع المنتخب المصري محمد عبد المنعم لإصابة خطيرة خلال مباراة السنغال بعد تدخل قوي من ساديو ماني ليغادر في الشوط الأول ويشارك بدلا منه ياسر إبراهيم، كما تطلب لاحقا نقله للمستشفى للخضوع لفحوصات طبية.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إصابة محمد عبد المنعم بكسر في الأنف من جراء التدخل القوي لماني.

ويحتاج عبد المنعم للخضوع لجراحة عاجلة في الأنف، وفقا لما ذكره كيروش، لذلك حرص الجهاز الطبي على نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات القريبة من استاد القاهرة.

استدعاء ربيعة وجبر

وإثر ذلك، قرر منتخب مصر استدعاء رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي وعلي جبر مدافع بيراميدز لقائمته المسافرة إلى السنغال لخوض إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

وقال وائل جمعة مدير منتخب مصر: "قررنا استدعاء رامي ربيعة إلى قائمة منتخب مصر بجانب علي جبر مدافع بيراميدز"، وفقا لموقع "في الغول".

وفاز منتخب مصر على السنغال بهدف دون رد، في مباراة الذهاب للجولة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وجاء هدف فوز الفراعنة جاء في الدقيقة 4 من المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، بقدم ساليو سيسه مدافع السنغال بالخطأ في مرماه.

وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في العاصمة السنغالية داكار.