نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى أول أيام شهر رمضان في المملكة العربية السعودية عام 1443/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجميع ينتظر شهر رمضان الكريم وعن معرفة بداية شهر رمضان في أي يوم في الشهر، وهل سيكون شهر شعبان متمم أم لا، فقد أعلن فلكيًا عن بداية شهر رمضان في السعودية وهو الموافق 2 من شهر أبريل لعام 2022، إلا أنه سيتم رؤية الهلال في اليوم ال 29 من شهر شعبان لعام 1443 هـ 1 من شهر أبريل، وذلك بسبب أن القمر يكون أكثر وضوحًا ومرئيًا عند غروب الشمس في يوم 29 من شهر شعبان.

متى أول أيام شهر رمضان في السعودية

جاءت التصريحات فلكيًا أن بداية شهر رمضان في السعودية سيكون في بداية شهر أبريل وهو الموافق يوم 2 من الشهر، وأن شهر شعبان سيكون 29 يوم، وأن رمضان سيكون 30 يوم على أن يكون عيد الفطر في أول شهر مايو لعام 2022م، إلا أنه ومع ذلك سيتم رؤية الهلال عند غروب شمس 29 من شهر شعبان ليتم الإعلان عن بداية شهر رمضان وهل سيتوافق فلكيًا أم لا، وهل سيكون بداية رمضان يوم 2 أو 3 من شهر أبريل، ويحرص المسلمون على ضرورة رؤية الهلال لتحديد بداية الصيام تطبيقًا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأتموا الشهر ثلاثين يومًا”، وسيكون بداية صلاة التراويح في أول ليلة من شهر رمضان الموافق 1 من شهر أبريل فلكيًا.

دعاء رؤية هلال رمضان

هناك بعض الأدعية التي ورد ذكرها عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند رؤية الهلال ومن هذه الأدعية المستحب الدعاء بها:

هلال خير ورشد (ثلاث مرات).

أمنت بالذي خلقك (ثلاث مرات)

الحمد لله الذي ذهب بشهر شعبان وجاء بشهر رمضان (مرة واحدة).

اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله (مرة واحدة).

رسائل تهنئة لشهر رمضان

هذه بعض الرسائل التي يمكن تبادلها للتهنئة بحلول شهر رمضان الكريم لتهنئ بها أقاربك وأصدقائك، وهي: –

أعاده عليكم باليمن والبركات وبالجود والكرم رمضان مبارك عليكم وعلى الأسرة الكريمة.

رمضان مبارك عليك وعلى أسرتك غفر الله لي ولك وأدعو الله لك أن يتغمدك برحمته.

نوروا المصابيح ها قد جاء شهر رمضان المبارك والكريم.

شهر رمضان المبارك ينتظره جميع المسلمون بفارغ الصبر من أجل الصلاة والصيام والقيام، فهو شهر كريم فيه ليلة عظيمة وهي ليلة القدر وهي ليلة الأمنيات واستجابة الدعوات، وقد أعلن فلكيًا أنه سيكون بداية شهر رمضان في السعودية هو 2 من شهر أبريل لعام 2022 م، على أنه سيتم رؤية الهلال عند غروب شمس يوم 29 من شهر شعبان ل 1443 هـ الموافق 1 من شهر أبريل، ليتم الإعلان عن بداية شهر رمضان وهل سيتوافق فلكيًا أم أن شهر شعبان سيتمم ليكون 30 يومًا.