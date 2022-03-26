الخطوات التي يجب تنفيذها من أجل الحصول على راتب التأهيل الشامل

يستهدف برنامج التأهيل الشامل الأشخاص من ذوي الإعاقة لتوفير الدعم المالي اللازم لهم لمساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة في ظل الإعاقة التي يعانون منها، وتعتمد وزارة التنمية الإجتماعية على نسبة الإعاقة الموضحة بالتقاريرالخاصة بالحالات لإحتساب قيمة الدعم المقدر صرفه للحالة، هذا وتطرح الجهات المسؤولة الرواتب الخاصة بالمستفيدين للتأهيل الشامل عبر حساباتهم في نهاية كل شهر ميلادي وقد يختلف موعد يوم الصرف إذا توافق يوم الصرف مع موعد إجازة رسمية للدولة.

من الذين يحق لهم صرف راتب التأهيل الشامل

هناك فقط فئة من المواطنين مسموح لهم التمتع براتب التأهيل الشامل ويتم صرفه لأصحاب الهمم والإعاقة، وقد بلغ عدد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة ما يقارب مليون ونصف مواطن تقريبًا، وهناك بعض الشروط التي يجب توفرها في المستفيد من أجل صرف الرواتب، وهي:

أن يكون المستفيد من الخدمة مسجل في وزارة التنمية البشرية، وقد تم تقييم حالته من قبل الوزارة.

ألا يكون دخل المستفيد من الخدمة يتجاوز 4000 ريال شهريًا.

أن تكون إعاقة المستفيد من الخدمة قد تم تصنيفها في برنامج الإعانة المالية لأصحاب الهمم وذوي الإعاقة.

ألا يكون المدة التي يقيمها المستفيد في المرافق الصحية أو في المرافق الأهلية تجاوزت الستة أشهر خلال العام على نفقة الدولة.

أن يكون المستفيد من الخدمة يقيم في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

الخطوات التي يجب تنفيذها من أجل الحصول على راتب التأهيل الشهري

هذه بعض الخطوات التي يجب على المستفيد إتباعها من أجل الاستفادة من الخدمة وهي:

أن يقوم بتقديم طلب خدمة راتب التأهيل الشامل عن طريق البوابة الإلكترونية الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أن يقوم باختيار خدمة الإعانة المالية لأصحاب الهمم وذوي الإعاقة، من خلال البوابة الإلكترونية.

أن يقوم بتعبئة البيانات المطلوبة في البوابة الإلكترونية ثم يقوم بتقديم الطلب.

ستقوم البوابة الإلكترونية بعد التسجيل بإرسال رسالة نصية فيها الرقم والتفاصيل الخاصة بتقديم الطلب.

يقوم المستفيد بمتابعة الطلب على الموقع من خلال الأيقونة التي تسمى طلباتي.

متى يتم صرف راتب التأهيل الشامل شهريًا

تم الإعلان من قبل وازرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه تم إيداع أول مرتب للمستفيد في شهر فبراير الموافق 27 الماضي، على أن يكون الصرف في يوم 26 من كل شهر، والتأخير يكون إذا صادف يوم 26 إجازة رسمية أو يوم جمعة.