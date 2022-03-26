"خبر صادم" لعشاق المصارعة الحرة في العالم

أعلن نجم المصارعة الحرة الأميركي بول ليفيسك، الشهير باسم تريبل إتش، اعتزال اللعبة بشكل نهائي بعد مسيرة حافلة امتدت لسنوات طويلة.

ويعد تريبل إتش المصارع الأميركي صاحب الـ52 عاما أحد رموز المصارعة العالمية بعد تمكنه من تحقيق العديد الإنجازات. وأكد نائب الرئيس التنفيذي لاستراتيجية وتطوير المواهب العالمية في تصريحات لموقع اتحاد المصارعة الحرة الترفيهية (WWE) عن وضعه الصحي الذي يمنعه من استكمال مسيرته في الحلبة. وقال: " لن أصارع مرة أخرى أبدا لدي جهاز إزالة رجفان القلب في صدري". وتمكن تربيل إتش من تحقيق عدد كبير من الإنجازات خلال الـ30 عاما داخل حلبة المصارعة العالمية. وفي وقت سابق، أصدر اتحاد المصارعة الحرة الترفيهية (WWE) بيانًا عن الحالة الصحية للأسطورة بول ليفيسك "تريبل إتش"، جاء فيه أن النجم الأميركي خضع لجراحة ناجحة في مستشفى ييل نيو هيفن بعد تعرضه لأزمة قلبية ناتجة عن مشكلة جينية في القلب.

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