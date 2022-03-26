واشنطن تدين هجوم الحوثيين على منشآت النفط والبنية التحتية بالسعودية

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الأمريكية، إن هجوم الحوثيين اعتداء على المدنيين وآلاف الأميركيين فى السعودية.

وأفادت بأن الإدارة الأمريكية تعمل على مشروع قرار فى الأمم المتحدة لإنهاء الحرب فى اليمن.

وكان التحالف أعلن عن سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء فى صامطة. وأوضح أن حريقا محدودا اندلع بالمحطة، مشيرا إلى عدم سقوط أى خسائر بشرية. وقال: "نمارس ضبط النفس ونحتفظ بحق الرد بالتوقيت المناسب".

كما أعلن التحالف "استهداف عدائى لخزانات الشركة الوطنية للمياه بظهران الجنوب"، مشيرا إلى وقوع "أضرار مادية ببعض المركبات المدنية والمنازل السكنية جراء الهجمات".