الآن.. تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES الإصدار الجديد  علي الأندرويد والايفون والكمبيوتر

تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES، تعتبر لعبه أي فوتبول بيس من أكثر الألعاب المشهورة بكرة القدم ويحب الاستمتاع بها كثير من الشباب وهى من أكثر الألعاب الجغرافيك المفضلة لدي الجميع ومشهورة حول العالم كله ويمكن تنزيلها على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبالتالي يهتم الجميع بتحميل هذه اللعبة الإلكترونية للحصول على الإضافات المميزة للاستمتاع بها أكثر، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمه طريقة تحديث لعبه اي فوتبول بيس بالخطوات المطلوبة على الهواتف الذكية أو يمكن تحديث هذه اللعبة من خلال جهاز الكمبيوتر.

تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES علي الكمبيوتر

يمكنك أن تقوم بتشغيل أو تثبيت هذه اللعبه على جهاز الكمبيوتر من خلال الخطوات المطلوبة من خلال السطور القادمه وهي كالآتي

أولا تبدأ ب تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتتاكد من اتصال الإنترنت مع وجود مساحه كافيه لكي تتمكن من تشغيل اللعبة أو تحديثها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

بعد ذلك تقوم بكتابة لعبة اي فوتبول بيس في مربع البحث ثم سوف تظهر اللعبه أمامك تقوم بالضغط على كلمة تحديث فيه وقت قليل سوف يتم تحديث هذه اللعبه وبالتالي يمكنك ان تقوم بتشغيلها بعد تحديثها بشكل تلقائي.

تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES الإصدار الجديد علي الأندرويد والايفون والكمبيوتر

طريقة تحديث لعبة إي فوتبول بيس علي الكمبيوتر

يمكن لعشاق هذه اللعبة الإلكترونية تشغيلها على جهاز الأندرويد من خلال الخطوات التالية،

يتم تسجيل الدخول إلى المتجر الإلكتروني الخاص بالهاتف جوجل بلاي ثم تقوم بكتابه لعبه أي فوتبول بيس.

اضغط على مربع البحث وفي خلال ثواني سوف تظهر أمامك اللعبة تقوم بالضغط علي كلمه تحميل أو تثبيت اللعبة تقوم بالضغط عليها والانتظار لعده دقائق قليلة.

بعد ذلك سوف يتم تشغيل اللعبه على الهاتف وتقوم بتثبيته تشغيلها في أي وقت والاستمتاع بالمغامرات الموجودة فيها ومشاركتها مع الأصدقاء.

يمكن أيضا تحديث هذه اللعبة على أجهزة الآيفون أو أي أجهزة ذكية من خلال اتباع الخطوات التي قمنا بتوضيحها من خلال السطور الماضية من خلال المتجر الخاص بالهاتف وكتابة اسم اللعبه وبعد ذلك سوف تتمكن من تشغيلها.