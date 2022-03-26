ماكرون يرد على طلب روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل

جدة - نرمين السيد - اعتبر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن مطالبة الرئيس الروسى فلاديمير بوتن بدفع ثمن شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبى بالروبل وليس بالدولار أو اليورو، "غير ممكن" و"لا تنص عليه العقود".





وقال ماكرون، ردا على سؤال وجه له إثر القمة الأوروبية فى بروكسل حول الإعلان الذى أصدرته موسكو الأربعاء، إن الطلب الروسى "لا يتماشى مع ما تم التوقيع عليه، ولا أرى سببا لنطبقه".

وأضاف: "نواصل عملنا التحليلي، لكن جميع النصوص الموقعة واضحة: هذا محظور. لذا يتعين على الفاعلين الأوروبيين الذين يشترون الغاز ويتواجدون على الأراضى الأوروبية أن يدفعوا باليورو".

وشدد إيمانويل ماكرون على أنه "من غير الممكن القيام بما هو مطلوب، وهو أمر لا تنص عليه العقود".

واعتبر الرئيس الفرنسى أن موسكو تسعى بهذا المطلب إلى إنشاء "آلية التفاف" على العقوبات الاقتصادية والمالية التى فرضها الأوروبيون فى أعقاب العملية العسكرية فى أوكرانيا.