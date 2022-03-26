في هذه الحالة فقط.. برشلونة سيتعاقد مع محمد صلاح

يسعى برشلونة الإسباني إلى التعاقد مع نجم كبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، على الرغم من القيود المالية التي يواجهها النادي.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الجهاز الفني ومسؤولي الفريق الكتالوني يضعان على رادارهما كل من النجم المصري محمد صلاح والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.
لكن قبل ذلك، فإن "البارصا" سيحاول جاهدا التعاقد مع الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، حسب ما ذكر المصدر.
وأوضح أنه في حال فشل برشلونة في الاستفادة من خدمات الشاب هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، فإنه سيوجه مباشرة بوصلته صوب صلاح أو ليفاندوفسكي.
واستبعدت "ماركا" نجاح صفقة المهاجم النرويحي، بسبب متطلباته المالية الكبيرة.
وبشأن صلاح، أوردت الصحيفة أنه أصغر سنّا من ليفاندوفسكي، كما أنه لم يتوصل إلى حدود الساعة لأي اتفاق مع فريقه ليفربول، "مما يجعله خيارا أكثر ملاءمة لبرشلونة".
وكان مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، تحدث، الأسبوع الماضي، عن تجديد عقد "مو صلاح"، قائلا إن مسؤولي النادي فعلوا ما بوسعهم في محادثات التجديد، مضيفا "لا، لا يمكننا فعل المزيد.. هكذا هو الأمر".
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