فور طلبك تستلم سلفتك 5000 ريال فوراً استعدادا للشهر الكريم من منصة سلفة

سلفة فورية فى جيبك خلال اقل من ربع ساعة عقب طلبك لقرض سلفة وطالما مستوفي الشروط تجد موافقة فورية من قبل المسؤولين، فكثير من المواطنين والشباب السعودي يقوم بطلب سلفة كي تبدأ مشروعك الخاص أو تقوم بتطوير مشروع قائم فعلياً، وتجد الموافقة الفورية على طلبك وحيث وضعت منصة سلفة عدة شروط نوضحها بداخل المقال وكما نوضح أهم مزايا سلفة وكيفية الحصول على سلفة ورابط التقديم على سلفة، حيث تأتي تلك الخدمات التمويلية في إطار خدمة المملكة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين طبقاً لرؤية 2030، وقرض سلفة لا يخضع لشروط مجحفة ولا يحتاج إلى تحويل راتب، ويحتاج الكثير من المواطنين سلفه اما لبدء مشاريع خاصة، تجلب لهم عوائد مالية مناسبة تكفي احتياجات أسرهم، أو كحل سريع وعاجل لبعض مشاكلهم المادية أو سداد بعض ديونهم أو عمل تجديدات في المنزل وغيرها من الأمور الضرورية التي لا يمكن تأجيلها ولذى لزم الموافقة الفورية على طلب السلفة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض منصة سلفة:

يتراوح عمر المتقدم بين 18 حتى 60 عام ولا يتجاوز ذلك.

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجتسية ومقيم على أرض المملكة العربية السعودية.

ومن اهم الشروط ان يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 4000 ريال سعودي.

ويشترط للحصول على سلفة لا تقل فترة تعيين المتقدم عن 3 شهور في القطاع الحكومي.

اهم مميزات الحصول على قرض منصة سلفة:

من اهم مزايا سلفة تمتاز بشروط غير مجحفة لمن يرغب في الحصول عليه.

تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية عدم احتياجها سداد أقساط القرض إلى تحويل الراتب.

تتميز بأن لها فترة سداد طويلة بكل سهولة وتيسير

كيفية التسجيل في منصة سلفة: