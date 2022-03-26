نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فور طلبك تستلم سلفتك 5000 ريال فوراً استعدادا للشهر الكريم من منصة سلفة في المقال التالي
سلفة فورية فى جيبك خلال اقل من ربع ساعة عقب طلبك لقرض سلفة وطالما مستوفي الشروط تجد موافقة فورية من قبل المسؤولين، فكثير من المواطنين والشباب السعودي يقوم بطلب سلفة كي تبدأ مشروعك الخاص أو تقوم بتطوير مشروع قائم فعلياً، وتجد الموافقة الفورية على طلبك وحيث وضعت منصة سلفة عدة شروط نوضحها بداخل المقال وكما نوضح أهم مزايا سلفة وكيفية الحصول على سلفة ورابط التقديم على سلفة، حيث تأتي تلك الخدمات التمويلية في إطار خدمة المملكة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين طبقاً لرؤية 2030، وقرض سلفة لا يخضع لشروط مجحفة ولا يحتاج إلى تحويل راتب، ويحتاج الكثير من المواطنين سلفه اما لبدء مشاريع خاصة، تجلب لهم عوائد مالية مناسبة تكفي احتياجات أسرهم، أو كحل سريع وعاجل لبعض مشاكلهم المادية أو سداد بعض ديونهم أو عمل تجديدات في المنزل وغيرها من الأمور الضرورية التي لا يمكن تأجيلها ولذى لزم الموافقة الفورية على طلب السلفة.
الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض منصة سلفة:
- يتراوح عمر المتقدم بين 18 حتى 60 عام ولا يتجاوز ذلك.
- أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجتسية ومقيم على أرض المملكة العربية السعودية.
- ومن اهم الشروط ان يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 4000 ريال سعودي.
- ويشترط للحصول على سلفة لا تقل فترة تعيين المتقدم عن 3 شهور في القطاع الحكومي.
اهم مميزات الحصول على قرض منصة سلفة:
- من اهم مزايا سلفة تمتاز بشروط غير مجحفة لمن يرغب في الحصول عليه.
- تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- إمكانية عدم احتياجها سداد أقساط القرض إلى تحويل الراتب.
- تتميز بأن لها فترة سداد طويلة بكل سهولة وتيسير
كيفية التسجيل في منصة سلفة:
- ادخل على رابط منصة سلفة
- الضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد.
- ثم عليك بأدخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال وكلمة المرور في الحقول المخصصة لها.
- ثم تقوم بادخال كلمة المرور وعلى أن تكون كلمة المرور مكونة من حروف كبيرة وصغيرة وأرقام، وجميعها باللغة الإنجليزية.
- ثم عليك بتحديد المبلغ المطلوب اخذه من سلفة وتحديد كيفية السداد على كم قسط يتم السداد.
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- وبعد تلك الخطوات أصبحت مسجلاً على المنصة، وبإمكانك النقرعلى ايقونة طلب التمويل.
- وبعد مراجعة الطلب والبيانات تتم الموافقة على تحويل المبلغ المطلوب فى حساب المستفيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فور طلبك تستلم سلفتك 5000 ريال فوراً استعدادا للشهر الكريم من منصة سلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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