كيفية نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونياً عبر منصة أبشر وشروط نقل خدمات العمالة

كيفية نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونياً عبر منصة أبشر، أصبح يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية نقل خدمات العمالة المنزلية بعد التطورات الأخيرة التي حدثت علي قوانين العمالة المنزلية في المملكة، وحرصت المديرية العامة للجوزات السعودية على أن تكشف خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية من خلال منصة أبشر، وتعتبر منصة أبشر من أهم المنصات الإلكترونية بالمملكة حيث تقدم المنصة الكثير من الخدمات بشكل إلكتروني للتيسير علي المواطنين والمقيمين في السعودية وتخفيف الإجراءات عليهم، ومن أهم تلك الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة هي خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية بجميع أشكالها عبر المنصة في خطوات بسيطة وهي:

كيفية نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونياً عبر منصة أبشر

أعلنت منصة أبشر، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية عبر منصتها، حيث يمكن للمواطنين المسجلين والمفعلين بالمنصة نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًا.

تسجيل الدخول إلي منصة أبشر الإلكترونية. الدخول علي أفراد، ثم بعد ذلك الضغط علي خدمة الجوازات. إدخال بيانات العامل المنزلي المراد نقل خدماته ( رقم الإقامة – تاريخ الميلاد ). إدخال بيانات الكفيل الجديد. قم بإدخال رمز التأكيد الذي سوف يصل علي رقم تليفون الكفيل القديم. يجب علي الكفيل الجديد للعامل الموافقة علي الطلب، وذلك عن طريق الدخول إلي حسابة في منصة أبشر، وبعدها اختيار خدماتي. تكون مدة الموافقة علي الطلب 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

شروط نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونياً

عدم وجود مخالفة مرورية على صاحب العمل الجديد.

عدم وجود مخالفة مرورية علي العامل المنزلي.

يجب أن يكون الكفيل الجديد للعامل وصاحب العمل القديم علي قيد الحياة.

شطر أن لا يكون صاحب العمل الجديد مطلوب أمنياً.

أن يكون العمال المنزلي مسجل نظامياً، وألا يكون مسجلاً بالنظام هارب.

وجود بصمة للعامل المنزلي لدي النظام، وصورة شخصية.

استثناء الجنسية التشادية من خدمات العمالة المنزلية.

العمالة المنزلية التي تقل أعمارهم عن 25 عاماً، لا يمكن نقل خدماتهم.

صاحب العمل الذكر المتزوج والأنثي المطلقة أو الأرملة يسمح لهم بكفالة 4 من العمالة المنزلية.

الحد الأقصى لعدد نقل خدمات العامل المنزلي هو 4 فقط.

يجب أن يكون هناك 15 يوماً أو أكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل.

وأخيراً ممنوع نقل خدمات العمالة المنزلية أكثر من مرة خلال 24 ساعة.

من جانبها تحرص الصفحة الرسمية لمنصة أبشر على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر) على أن ترد على كافة الاستفسارات الخاصة بجواز السفر أو التعاملات، وكافة الأسئلة المتعلقة بكيفية نقل العاملة المنزلية إلكترونياً عبر منصة أبشر.