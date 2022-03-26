نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “العطلات الرسمية” ننشر اليكم موعد إجازة رمضان 2022-1443 للطلاب والموظفين في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان هذا العام 1443 فنجد أن عمليات البحث تزداد للتعرف على موعد إجازة رمضان 1443 في السعودية للطلاب والموظفين، حيث تحرص الحكومة السعودية على تقديم إجازة رسمية لجميع الطلاب والموظفين بجميع القطاعات المختلفة في المملكة العربية السعودية، ضمن مجموعة من الاجازات والعطلات الرسمية في العديد من المناسبات مثل مناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى وغيرها من الاجازات الرسمية على مدار العام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد إجازة رمضان 1443 للطلاب والموظفين في السعودية.

إجازة رمضان 1443 في السعودية

تمنح المملكة العربية السعودية إجازة رسمية من اقتراب شهر رمضان من كل عام لجميع الطلاب في جميع المراحل الدراسية المختلفة، بالإضافة إلى جميع الموظفين في كافة القطاعات المختلفة في المملكة العربية السعودية، حيث يتم تحديد إجازة عدة أيام في أواخر شهر رمضان بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر من كل عام، وذلك لكي يكون هناك فرصة أمام المواطنين في المملكة العربية السعودية للاستمتاع بشهر رمضان والأيام الأخيرة التي تتضمن فضل كبير بشكل خاص في شهر رمضان بعيدا عن العمل وعن الدراسة، ونجد أن مدة الاجازة تتراوح ما بين 3 الى عشرة أيام.

موعد إجازة رمضان 1443 للطلاب في المدارس والجامعات

ومن المقرر ان يبدأ شهر رمضان المبارك هذا العام 1443 في يوم الثاني من شهر ابريل 2022، في تحرص الحكومة السعودية متمثلة في وزارة التربية والتعليم في تقديم إجازة لجميع الطلاب بكافة المراحل الدراسية المختلفة والجامعات بشكل عام بداية من يوم 24 من شهر رمضان، والتي من المقرر ان تستمر حتى يوم السابع من شهر شوال وهي إجازة عيد الفطر المبارك، على أن يستأنف الطلاب بعد ذلك الدراسة.

مواعيد إجازة شهر رمضان 1443 للموظفين

وتحدد الحكومة السعودية إجازة سنوية لجميع الموظفين العاملين في كافة القطاعات المختلفة في المملكة العربية السعودية، والتي تتراوح مدتها ما بين أربعة أيام إلى 10 أيام، ويتم تحديد هذه الاجارة على حسب طبيعة العمل، ومن المقرر ان يتم تحديد الاجازة بداية من يوم 24 من شهر رمضان والتي تستمر حتى يوم الخامس من شهر شوال.