استعلم عن احقيتك في المساعدة المقطوعة الخطوات وشروط الاستحقاق

تزداد عمليات البحث في الآونة الأخيرة حول المساعدات المقطوعة، تقدم المساعدة المقطوعة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للكثير من الاسر الفقيرة والتي تنتظر بفارغ الصبر موعد الصرف من أجل توفير دعم مادي للأسر الأكثر احتياجاً من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، حيث تقوم المملكة بمساعدة مواطنيها باستمرار لتمكينهم من عيش حياة كريمة وتوفير حاجاتهم الضرورية، ومن خلال مقالي نوضح موعد صرف المساعدة وقيمة المساعدة وكيفية الاستعلام عن استحقاقك للمساعدة وكيفية التقديم على المساعدة للاسر التي لم تسجل حتى الان وشروط الاستحقاق، حيث يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عبر محركات البحث في هذه الايام عن الأسماء التي تم اختيارها وتستحق الدعم، حيثُ تساهم المساعدة المقطوعة المواطن السعودي الذي يعاني من قلة الدخل، في تقديم الدعم المالي من أجل تحسين معيشتهم، وتندرج المساعدة المقطوعة من ضمن قائمة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

موعد وقيمة المساعدة المقطوعة :

من الجدير بالذكر فان موعد صرف المساعدة المقطوعة للمستحقين للمنحة المقدمة بشكل سنوي، فغالبا تقدم في شهر رمضان المبارك، ويمكن الاستعلام عن موعد صرف المنحة “المساعدة المقطوعة” من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد تصل قيمة الدعم في المساعدة المقطوعة من 10 إلى 30 ألف ريال سعودي، ويحدد ذلك وفقاً لدخل كل أسرة وحالتها ومدى احتياجاتها لكن هذه الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي المطور تحصل على دعم مادي بشكل شهري.

كيفية الاستعلام عن اسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة:

ادخل على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم تقوم بالدخول على خدمات وكالة الضمان.

يقوم الشخص المستفيد بكتابة رقم السجل المدني الخاص بك.

ثم تقوم بأدخل رمز التحقق السري الذي يظهر أمامك في الصفحة.

ثم تقوم بالنقر على ايقونة عرض لتظهر أمامك كافة التفاصيل

كيفية التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة من خلال الموقع الرسمي للوزارة: