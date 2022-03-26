نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الجديدة والمستندات المطلوبة للتسجيل في حملة الراجحي للحج المجانية في المقال التالي

الكثير من مسلمي العالم يحلمون باداء فريضة الحج ولكن لظروف تعثرهم ماديا لايقدمون على هذه الخطوة ولكن كانت لمؤسسة الراجحي عمل هام وهو مساعدة غير القادرين على اداء فريضة الحج ، حيث تهتم مؤسسة الراجحي بحملة الحج المجانية وتعد حملة الراجحي من أبرز حملات الحج المدعومة والتي تأتي تحت مظلة وإشراف وزارة الحج والعمرة، وحملة الراجحي للحج 1443 بالشروط الجديدة من أبسط الطرق التي يلجأ إليها المواطنون الغير قادرين على دفع تكاليف وأعباء الحج، فهناك الملايين من المسلمين من كافة بقاع الأرض يبغون القيام بالركن الخامس من أركان الإسلام وهو حج بيت الله ولكن بسبب قلة المال لن يتمكنوا من ذلك، وتقدم الراجحي الكثير من ألاعمال الخيرية ومن أهمها تغطية تكاليف الحجاج الغير قادرين بدون أي مصروفات تحت إشراف وزارة الحج والعمرة بالمشاركة مع مؤسسة الراجحي الخيرية. كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج المجانية: ادخل على رابط موقع الراجحي الرسمي.

ثم عليك بالقيام بتسجيل رقم الهوية الوطنية.

ثم تقوم بكتابة رقم الجوال.

ثم عليك بالنقرعلى ايقونة تسجيل الدخول.

ثم تقوم بكتابة البيانات الشخصية المطلوبة.

ثم عليك بالاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة على كافة الشروط.

ثم عليك بالنقر على ايقونة إرسال.

ثم تقوم بالدخول على طلب التقديم.

وللتواصل مع خدمة العملاء من خلال رقم الهاتف التالي 92002776.

او التواصل مع البريد الإلكتروني [email protected] الشروط الواجب توافرها للتسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني: أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية

أن يكون المتقدم لم يسبق له التقديم من قبل في الحج

ويكون عمر المتقدم يبدأ من 25 عام

يجب على المتقدم أن يكون ذات سيرة حسن وسلوكه جيد.

كما يشترط ان يكون المتقدم بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض تمنع من الحج.

ويشترط للتسجيل أن لا يكون المتقدم قادراً على دفع رسوم الحج. الاوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في الحج بمؤسسة الراجحي: يشترط أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الطلب أن يكون مقيم على أرض السعودية

دخل المتقدم كحد أقصى 3 ألف ريال سعودي ولا يتعدى ذلك

ضرورة تقديم صورة شخصية للمتقدم مقاس ٤*٦ وتكون الخلفية بيضاء.

ومطلوب تقديم صورة من بطاقة العائلة.

ومطلوب تقديم رقم الهاتف.

ومطلوب تقديم ما يثبت أن المتقدم حصل على التطعيمات اللازمة.

ومطلوب أن يكون المتقدم ليس عليه أي جرائم أو قضايا. عمر شويل - جدة الشروط الجديدة والمستندات المطلوبة للتسجيل في حملة الراجحي للحج المجانية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشروط الجديدة والمستندات المطلوبة للتسجيل في حملة الراجحي للحج المجانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.