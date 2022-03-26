جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثيرِ على أمن الطاقة، وأنها مارست أعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات الحوثيبن على المنشآت النفطية، وأفاد التحالف بأن قواته تنفذ ضربات جوية لمصادر التهديد بصنعاء والحديدة، وأن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها.





وأضاف التحالف، وفقا للبيان الذى نقلته "العربية"، أن هدفها حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمانُ سلاسل الإمداد، وأن على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائى والعملية العسكرية بمراحلها الأولى. كما أعلن تحالف تحالف دعم الشرعية فى اليمن، ليلة الجمعة إلى السبت، عن اعتراض وتدمير مسيرتين بالأجواء اليمنية أطلقتا باتجاه السعودية، وقال التحالف إن الطائرتين المسيرتين المفخختين انطلقتا من أعيان مدنية ومنشأت نفطية بمدينة الحديدة غرب اليمن. ودعا التحالف المدنيين لعدم التواجد أو الاقتراب من أى موقع أو منشآة نفطية بالحديدة، مؤكدا على أنه سيتعامل مباشرة مع مصادر التهديد مشيرا إلى أنه سيجنب الأعيام المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. أول رد فعل من التحالف العربى باليمن على استهداف أرامكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.